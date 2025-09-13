Nach starkem Qualifying: Lamborghini disqualifiziert

Gerhard Tweraser stürmte im ARC Bratislava Lamborghini Huracán auf einen sensationellen dritten Startplatz im ADAC GT Masters auf dem Red Bull Ring. Doch das Fahrzeug wurde disqualifiziert.

Im Qualifying des ADAC GT Masters wusste Gerhard Tweraser mit einem starken dritten Platz im ARC Bratislava Lamborghini Huracán GT3 Evo1 zu überzeugen. Doch die Freude über das Ergebnis hiel nicht lang.

Das slowakische Team wurde kurz nach dem Qualifying von den Stewards aus der Wertung genommen. Die technischen Kommissare fanden bei der technischen Nachkontrolle heraus, dass das Fahrzeug nicht das Mindestgewicht hatte.

Nach dem Abzug der zwei Kilogramm Toleranz hatte der gelbe Lamborghini 5,5 Kilogramm Untergewicht, so dass die Stewards den Wagen aus der Wertung nahmen.

Gerhard Tweraser und Adam Konopka müssen das Rennen vom letzten Startplatz aufnehmen.