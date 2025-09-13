ADAC GT Masters passt Fahrzeugeinstufung an
Mehr Gewicht für den BMW M4 GT3 Evo
Audi, BMW und der ältere Lamborghini müssen vor dem ersten ADAC GT Masters-Lauf auf dem Red Bull Ring zuladen. Der neue Lamborghini, Mercedes-AMG und Porsche erhalten eine bessere Einstufung.
Nach der Pole-Position von Nico Hantke muss der Audi R8 LMS GT3 15 Kilogramm zuladen. Das Mindestgewicht beträgt nun 1.320 Kilogramm.
Um satte 20 Kilogramm muss der BMW M4 GT3 Evo zuladen. Das Mindestgewicht beträgt nun 1.355 Kilogramm. Das Evo-Modell bringt somit 30 Kilogramm mehr auf die Waage als das bisherige Modell von Senkyr Motorsport.
Der Lamborghini Huracán GT3 Evo1 muss zehn Kilogramm zuladen, somit beträgt das Mindestgewicht 1.330 Kilogramm.
Der Lamborghini Huracán GT3 Evo2 darf hingegen 15 Kilogramm ausladen. Somit ist das Mindestgewicht der beiden Huracán mit 1.330 Kilogramm identisch.
Um zehn Kilogramm darf der Mercedes-AMG GT3 ausladen. Das Fahrzeug muss mit einem Mindestgewicht von 1.335 Kilogramm an den Start gehen.
Der Porsche 911 GT3 R darf fünf Kilogramm ausladen. 1.335 Kilogramm muss der schwäbische Sportwagen mindestens auf die Waage bringen.