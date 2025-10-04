GT Masters: Porsche auf Pole-Position in Hockenheim

Simon Birch auf der Pole in Hockenheim

Porsche auf der Pole-Position für den ersten Lauf des ADAC GT Masters auf dem Hockenheimring. Simon Birch fuhr im 911 GT3 R von Razoon – more than racing auf den besten Startplatz.

Der Däne Simon Birch sicherte sich die Pole-Position für den ersten ADAC GT Masters-Lauf auf dem Hockenheimring. Im Razoon - more than racing Porsche 911 GT3 R umrundete der zweifache Saisonsieger den Kurs in 1:38.453 Minuten.

Rang zwei sicherte sich Sandro Holzem im Schubert Motorsport BMW M4 GT3. 0,249 Sekunden fehlten Holzem auf die Bestzeit.

Julian Hanses komplettiert die Top 3-Positionen, wird aber in der Startaufstellung wegen der dritten Verwarnung um fünf Positionen zurückgestellt.

Ergebnis ADAC GT Masters Hockenheimring Qualifying 1 (Top 10):

1. Simon Birch/Leo Pichler – Razoon – more than racing – Porsche 911 GT3 R

2. Sandro Holzem/Juliano Holzem – Schubert Motorsport – BMW M4 GT3

3. Julian Hanses/Eduardo Coseteng – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3

4. Denis Bulatov/Nico Hantke – SCHERER SPORT PHX – Audi R8 LMS GT3

5. Tim Zimmermann/Leyton Fourie - FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3

6. Jannes Fittje/Moritz Wiskirchen – SR Motorsport by Schnitzelalm – Mercedes-AMG GT3

7. Niklas Kalus/Max Reis – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3

8. Finn Wiebelhaus/Salman Owega – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3

9. Simon Connor Primm/Finn Zulauf – Paul Motorsport – Lamborghini Huracán GT3

10. Dennis Fetzer/Jonathan Cecotto – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3