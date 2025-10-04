Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
MotoGP-Sprint: Bezzecchi genial, Marquez bestraft

GT Masters: Porsche auf Pole-Position in Hockenheim

Von Jonas Plümer
Simon Birch auf der Pole in Hockenheim
© ADAC

Simon Birch auf der Pole in Hockenheim

Porsche auf der Pole-Position für den ersten Lauf des ADAC GT Masters auf dem Hockenheimring. Simon Birch fuhr im 911 GT3 R von Razoon – more than racing auf den besten Startplatz.
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

Der Däne Simon Birch sicherte sich die Pole-Position für den ersten ADAC GT Masters-Lauf auf dem Hockenheimring. Im Razoon - more than racing Porsche 911 GT3 R umrundete der zweifache Saisonsieger den Kurs in 1:38.453 Minuten.

Rang zwei sicherte sich Sandro Holzem im Schubert Motorsport BMW M4 GT3. 0,249 Sekunden fehlten Holzem auf die Bestzeit.

Julian Hanses komplettiert die Top 3-Positionen, wird aber in der Startaufstellung wegen der dritten Verwarnung um fünf Positionen zurückgestellt.

Ergebnis ADAC GT Masters Hockenheimring Qualifying 1 (Top 10):

1. Simon Birch/Leo Pichler – Razoon – more than racing – Porsche 911 GT3 R
2. Sandro Holzem/Juliano Holzem – Schubert Motorsport – BMW M4 GT3
3. Julian Hanses/Eduardo Coseteng – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3
4. Denis Bulatov/Nico Hantke – SCHERER SPORT PHX – Audi R8 LMS GT3
5. Tim Zimmermann/Leyton Fourie - FK Performance Motorsport – BMW M4 GT3
6. Jannes Fittje/Moritz Wiskirchen – SR Motorsport by Schnitzelalm – Mercedes-AMG GT3
7. Niklas Kalus/Max Reis – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3
8. Finn Wiebelhaus/Salman Owega – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3
9. Simon Connor Primm/Finn Zulauf – Paul Motorsport – Lamborghini Huracán GT3
10. Dennis Fetzer/Jonathan Cecotto – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3

Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Videos

Thema der Woche

Grandioser Marc Marquez: Das gelang keinem vor ihm

Von Ivo Schützbach
Noch nie in der Geschichte der Motorrad-Weltmeisterschaft hat sich ein Champion der höchsten Klasse nach fünf Jahren ohne Titel erneut zur Nummer 1 aufgeschwungen. Marc Marquez ist herausragend.
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • Sa. 04.10., 08:20, Motorvision TV
    Bike World
  • Sa. 04.10., 08:30, ServusTV
    MotoGP: Großer Preis von Indonesien
  • Sa. 04.10., 08:30, DF1
    MotoGP: Großer Preis von Indonesien
  • Sa. 04.10., 08:30, Eurosport 2
    Motorsport: FIA-Langstrecken-WM
  • Sa. 04.10., 08:55, ORF Sport+
    Formel 1 Academy
  • Sa. 04.10., 09:00, ServusTV
    MotoGP: Großer Preis von Indonesien
  • Sa. 04.10., 09:00, DF1
    MotoGP: Großer Preis von Indonesien
  • Sa. 04.10., 09:25, ServusTV
    MotoGP: Großer Preis von Indonesien
  • Sa. 04.10., 09:25, DF1
    MotoGP: Großer Preis von Indonesien
  • Sa. 04.10., 10:10, ServusTV
    MotoGP: Großer Preis von Indonesien
» zum TV-Programm
6.96 13091925 C0410054512 | 5