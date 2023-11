La voiture à hydrogène de MissionH24 a été baptisée H24EVO

La troisième génération de voiture de course à hydrogène de l'Automobile Club de l'Ouest et de H24Project a reçu un nom : H24EVO. La voiture sert en quelque sorte de précurseur pour une catégorie hydrogène aux 24h du Mans.

L'organisateur du Mans, l'ACO (Automobile Club de l'Ouest), accorde une grande importance à l'hydrogène. Dans les années à venir (probablement à partir de 2027), une catégorie hydrogène devrait voir le jour aux 24 Heures du Mans. L'ACO a créé un groupe de travail à cet effet, auquel participent plus de dix constructeurs. Mais indépendamment des constructeurs, l'ACO fait également avancer le sujet elle-même - et est engagée dans une propre missionH24 avec la société GreenGT (qui s'appelle depuis peu H24Project). Deux voitures de course à hydrogène ont déjà été présentées dans ce contexte par le passé - la LMPH2G et la H24. La troisième génération a été présentée en octobre. Jusqu'à présent, la nouvelle voiture n'avait pas encore de nom. Cela a maintenant changé : la voiture de course s'appellera H24EVO.

"Le nom du troisième prototype MissionH24 reflète notre programme. Court et concis, H24EVO indique nos progrès rapides en peu de temps. La voiture ouvre un nouveau chapitre et promet un avenir passionnant", a déclaré Jean-Michel Bouresche, patron de H24Project.

La H24EVO ressemble désormais davantage à une hypercar que ses deux prédécesseurs. Son poids devrait être de 1.300 kilos. La vitesse de pointe visée est de 320 km/h. Une pile à combustible doit fournir 300 kilowatts. L'hydrogène est stocké dans deux réservoirs d'une capacité de 3,9 kg chacun et sous une pression de 700 bars. Il devrait ainsi être possible de rouler pendant environ 25 à 30 minutes.

Une batterie au lithium recueille l'énergie de freinage et doit fournir jusqu'à 400 kilowatts. Le bolide est ensuite propulsé par un moteur électrique qui entraîne l'essieu arrière. Celui-ci devrait alors fournir 650 kilowatts. Il n'est pas nécessaire de changer de vitesse - la voiture n'a qu'une seule vitesse.

Comme pour la LMPH2G et la H24, le châssis est fourni par Adess. Comme on le sait, cette entreprise est également l'un des quatre fournisseurs de châssis LMP3. Le partenaire pneumatique est Michelin. La H24EVO est encore en cours de développement. Elle devrait toutefois être exposée aux 24h du Mans 2024 (selon l'état actuel). Dès qu'elle sera homologuée par la FIA, elle devrait participer à la Michelin Le Mans Cup (une série de courses ACO pour LMP3 et GT3). L'objectif est de la faire courir en 2025.