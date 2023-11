L'auto a idrogeno di MissionH24 è stata battezzata H24EVO

L'organizzatore di Le Mans, l'ACO (Automobile Club de l'Ouest), è molto interessato al tema dell'idrogeno. A un certo punto dei prossimi anni (probabilmente a partire dal 2027), ci sarà una classe a idrogeno alla 24 Ore di Le Mans. A tal fine, l'ACO ha istituito un gruppo di lavoro a cui partecipano oltre dieci costruttori. Tuttavia, indipendentemente dai costruttori, l'ACO sta portando avanti il tema in prima persona e sta portando avanti la propria MissionH24 insieme alla società GreenGT (recentemente ribattezzata H24Project). In passato sono già state presentate due auto da corsa a idrogeno in questo contesto: la LMPH2G e la H24. La terza generazione è stata presentata in ottobre. La nuova vettura non aveva ancora un nome. Ora la situazione è cambiata: l'auto da corsa si chiamerà H24EVO.

"Il nome del terzo prototipo MissionH24 riflette il nostro programma. Breve e conciso, H24EVO indica i nostri rapidi progressi in un breve lasso di tempo. L'auto apre un nuovo capitolo e promette un futuro entusiasmante", afferma il capo di H24Project Jean-Michel Bouresche.

La H24EVO ha ora un aspetto più simile a una hypercar rispetto ai suoi due predecessori. Il peso è stimato in 1.300 chilogrammi. La velocità massima prevista è di 320 km/h. Una cella a combustibile fornirà 300 kilowatt. L'idrogeno è immagazzinato in due serbatoi da 3,9 kg ciascuno, pressurizzati a 700 bar. Ciò dovrebbe consentire di guidare per circa 25-30 minuti.

Una batteria al litio raccoglie l'energia di frenata e dovrebbe fornire fino a 400 kilowatt. Il racer è poi spinto da un motore elettrico che aziona l'asse posteriore. Questo dovrebbe fornire 650 kilowatt. Non è necessario cambiare marcia: l'auto ha una sola marcia.

Come per la LMPH2G e la H24, il telaio è di Adess. Come è noto, questa azienda è anche uno dei quattro fornitori di telai LMP3. Il partner per i pneumatici è Michelin. La H24EVO è attualmente ancora in fase di sviluppo. Tuttavia, allo stato attuale delle cose, dovrebbe essere esposto alla 24h di Le Mans 2024. Non appena sarà omologata dalla FIA, parteciperà alla Michelin Le Mans Cup (una serie di gare ACO per LMP3 e GT3). L'obiettivo è il 2025.