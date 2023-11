O carro a hidrogénio da MissionH24 foi batizado de H24EVO

A terceira geração do carro de corrida a hidrogénio do Automobile Club de l'Ouest e do H24Project recebeu um nome: H24EVO. O carro serve como uma espécie de pioneiro para uma classe de hidrogénio nas 24h de Le Mans.

O organizador de Le Mans, o ACO (Automobile Club de l'Ouest), está muito interessado no tema do hidrogénio. Nos próximos anos (provavelmente a partir de 2027), haverá uma classe de hidrogénio nas 24 Horas de Le Mans. Para o efeito, o ACO criou um grupo de trabalho no qual participam mais de dez construtores. No entanto, independentemente dos construtores, o ACO também está a impulsionar o tema - e está a desenvolver a sua própria MissãoH24 em conjunto com a empresa GreenGT (recentemente renomeada H24Project). Dois carros de corrida a hidrogénio já foram apresentados neste contexto no passado - o LMPH2G e o H24. A terceira geração foi apresentada em outubro. O novo carro ainda não tinha nome. Isso agora mudou: o carro de corrida será chamado de H24EVO.

"O nome do terceiro protótipo MissionH24 reflecte o nosso programa. Curto e conciso, H24EVO indica o nosso rápido progresso num curto espaço de tempo. O carro abre um novo capítulo e promete um futuro excitante", diz o chefe do projeto H24, Jean-Michel Bouresche.

O H24EVO parece-se agora mais com um hipercarro do que os seus dois antecessores. O peso é de 1.300 quilogramas. A velocidade máxima prevista é de 320 km/h. Uma célula de combustível fornece 300 quilowatts. O hidrogénio é armazenado em dois depósitos, cada um com 3,9 kg e pressurizado a 700 bar. Isto deverá permitir uma condução de cerca de 25 a 30 minutos.

Uma bateria de lítio recolhe a energia de travagem e deve fornecer até 400 quilowatts. O piloto é então impulsionado por um motor elétrico que acciona o eixo traseiro. Este deverá fornecer 650 quilowatts. Não é necessário mudar de velocidade - o carro só tem uma mudança.

Tal como acontece com o LMPH2G e o H24, o chassis é da Adess. Como é sabido, esta empresa é também um dos quatro fornecedores de chassis LMP3. O parceiro de pneus é a Michelin. O H24EVO ainda está a ser desenvolvido. No entanto, deverá (na situação atual) estar em exibição nas 24h de Le Mans 2024. Logo que seja homologado pela FIA, competirá na Michelin Le Mans Cup (uma série de corridas ACO para LMP3 e GT3). Este é o objetivo para 2025.