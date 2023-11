ADAC GT Masters adapte la structure des classes pour 2024

L'ADAC GT Masters débutera la saison 2024 avec une structure de classe adaptée et des détails sur la "Road to DTM" ont été confirmés. Une fois de plus, une cagnotte attrayante attend les participants de l'ADAC GT Masters.

Les jalons pour un avenir couronné de succès de l'ADAC GT Masters sont posés. À partir de la saison 2024, la série prendra le départ avec un concept remanié. Dans la nouvelle structure de classement, les pilotes de catégorie Bronze trouveront un nouveau foyer sportif dans la Pro-Am-Cup et l'Am-Cup. Une incitation particulière est proposée aux jeunes talents du sport automobile : Avec la "Road to DTM", le meilleur jeune talent obtient une place de départ pour le DTM 2025. Les équipes qui s'inscrivent avant le 15 décembre bénéficient de conditions particulièrement attractives. Le coup d'envoi de la saison sera donné par l'ADAC GT Masters du 26 au 28 avril sur la plateforme DTM à grande échelle du Motorsport Arena Oschersleben.

L'orientation sportive :

À partir de la saison prochaine, l'ADAC GT Masters lance une nouvelle structure de classe remaniée et attrayante pour les participants, conçue pour répondre aux besoins des jeunes talents et des amateurs. Dans la Silver-Cup, tous les pilotes de la classification Silver seront évalués et concourront ensemble. Dans la nouvelle Pro-Am-Cup, destinée aux pilotes amateurs ambitieux, un pilote Bronze prend le départ avec un pilote Gold ou Silver. La Coupe Am est réservée à deux pilotes Bronze. Les pilotes professionnels classés Gold pourront continuer à concourir pour la victoire finale en 2024, mais devront partager le cockpit d'une voiture supersport avec un jeune pilote ou un pilote amateur. Dans un souci d'équité sportive, les différentes combinaisons de pilotes seront à l'avenir compensées par des temps d'arrêt différents lors du changement de pilote. Ce nouveau concept remplace le système de poids supplémentaires utilisé jusqu'à présent.

Nouveau concept pour la relève :

Avec "Road to DTM", l'ADAC établit un nouveau concept de promotion pour les jeunes pilotes talentueux de l'ADAC GT4 Germany au DTM en passant par l'ADAC GT Masters - vous en saurez plus sur ce concept ici. Le meilleur jeune de la classification des pilotes argent de moins de 25 ans de la Silver ou Pro-Am Cup de l'ADAC GT Masters recevra une promotion pour le DTM 2025 sous forme de frais d'inscription. Dans la "Road to DTM", outre les succès sportifs et les temps au tour en qualification ainsi qu'en course, des facteurs tels que l'équité sportive et l'engagement envers la série et les fans sont également pris en compte. Dans l'ADAC GT4 Germany, les vainqueurs du classement général reçoivent une place de départ pour l'ADAC GT Masters sous forme de frais d'inscription pour la saison 2025.

Un gros pot commun de prix et des événements à forte portée :

Les équipes peuvent dès à présent s'inscrire en ligne pour l'ADAC GT Masters 2024. En cas d'inscription avant le 15 décembre, l'ADAC accorde des conditions particulièrement intéressantes. Une enveloppe de plus de 570 000 euros en espèces et en nature récompensera les succès de tous les participants. Dans chacune des douze courses de classement, un prix est attribué aux 15 premiers. Dans la Pro-Am-Cup, la Silver-Cup et l'Am-Cup, les pilotes les plus performants se disputent les contingents de pneus du fournisseur exclusif Pirelli.

Au cours de la nouvelle saison, l'ADAC GT Masters se rendra quatre fois sur la plateforme DTM, très appréciée des spectateurs. Le troisième arrêt de la tournée en 2024 dans le cadre de l'ADAC Truck Grand Prix au Nürburgring assurera également une coulisse solide. Au total, la série GT riche en traditions sera invitée à six événements, notamment sur des circuits de Formule 1 actuels et anciens en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique et en Autriche.

Vous pouvez consulter le calendrier complet des courses ici.