Wie ihr den FIA GT World Cup in Macau verfolgen könnt 15.11.2023 - 16:00 Von Jonas Plümer

© Macau GP Nicht weniger als sieben Porsche 911 GT3 R nehmen am FIA GT World Cup teil

An diesem Wochenende ist es so weit: Erstmals seit 2019 findet der FIA GT World Cup statt. Einige der weltbesten GT3-Fahrer werden in den Straßenschluchten von Macau um den FIA-Titel kämpfen.