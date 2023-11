Raffaele Marciello (AMG) mit erster Bestzeit in Macau 16.11.2023 - 07:04 Von Jonas Plümer

© Macau GP Raffaele Marciello gewann bereits 2019 den FIA GT World Cup

Die Bestzeit im ersten Training des FIA GT World Cup in Macau geht an Raffaele Marciello in seinem letzten Rennwochenende mit Mercedes-AMG. Training ohne ernsthaften Zwischenfall.