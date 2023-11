L'ADAC GT Masters adatta la struttura delle classi per il 2024

È stata tracciata la strada per un futuro di successo dell'ADAC GT Masters. A partire dalla stagione 2024, la serie inizierà con un concetto rivisto. Nella struttura di classificazione ridisegnata, i piloti della classifica Bronze troveranno una nuova casa sportiva nella Pro-Am Cup e nella Am Cup. Un incentivo speciale è offerto ai giovani talenti del motorsport: Con la "Road to DTM", i migliori giovani talenti riceveranno un posto di partenza per il DTM 2025, e le squadre che si iscriveranno entro il 15 dicembre beneficeranno di condizioni particolarmente interessanti. L'ADAC GT Masters darà il via alla stagione sulla piattaforma DTM ad alto livello alla Motorsport Arena di Oschersleben dal 26 al 28 aprile.

L'obiettivo sportivo:

A partire dalla prossima stagione, l'ADAC GT Masters lancerà una nuova struttura di classi, rivista e attraente, adatta alle esigenze dei talenti emergenti e dei dilettanti. Nella Silver Cup, tutti i piloti della classifica Silver che gareggiano insieme saranno classificati. Nella nuova Coppa Pro-Am per i piloti amatoriali più ambiziosi, un pilota Bronze partirà insieme a un pilota Gold o Silver. La Coppa Am è riservata a due piloti Bronze. I piloti professionisti con una classificazione Gold potranno continuare a competere per la vittoria assoluta nel 2024, ma dovranno condividere l'abitacolo di una supersportiva con un pilota junior o amatoriale. Nell'interesse della correttezza sportiva, in futuro le diverse combinazioni di piloti saranno equiparate con tempi di sosta diversi al momento del cambio di pilota. Questo nuovo concetto sostituisce il sistema precedentemente utilizzato con pesi aggiuntivi.

Nuovo concetto per i giovani piloti:

Con la "Road to DTM", l'ADAC istituisce un nuovo concetto di promozione per i giovani piloti di talento che dall'ADAC GT4 Germany, passando per l'ADAC GT Masters, arrivano al DTM. Il miglior giovane nella classifica Silver dei piloti di età inferiore ai 25 anni proveniente dalla Silver o dalla Pro-Am Cup dell'ADAC GT Masters riceverà un finanziamento per il DTM 2025 sotto forma di tassa di iscrizione. Oltre ai successi sportivi e ai tempi sul giro nelle qualifiche e nelle gare, la Road to DTM tiene conto anche di fattori quali la correttezza sportiva e l'impegno nei confronti della serie e dei fan. Nell'ADAC GT4 Germany, i vincitori assoluti ricevono un posto di partenza nell'ADAC GT Masters sotto forma di tassa di iscrizione per la stagione 2025.

Un grande montepremi ed eventi di alto profilo:

Le squadre possono ora iscriversi online all'ADAC GT Masters 2024. L'ADAC offre condizioni particolarmente interessanti per le iscrizioni presentate entro il 15 dicembre. Un ricco montepremi di oltre 570.000 euro, sotto forma di premi in denaro e non, premia il successo di tutti i partecipanti. I premi in denaro saranno assegnati ai primi 15 classificati di ciascuna delle dodici gare. Nella Pro-Am Cup, nella Silver Cup e nella Am Cup, i piloti di maggior successo si contenderanno i contingenti di pneumatici del fornitore esclusivo Pirelli.

L'ADAC GT Masters farà quattro apparizioni nella nuova stagione sulla piattaforma del DTM, molto popolare e ricca di spettatori. Anche la terza tappa del tour nel 2024, nell'ambito del Grand Prix ADAC Truck al Nürburgring, costituirà un'importante cornice. In totale, la serie GT, ricca di tradizione, ospiterà sei eventi in circuiti di Formula 1 attuali e passati in Germania, Paesi Bassi, Belgio e Austria.

