ADAC GT Masters adapta a estrutura das classes para 2024

O ADAC GT Masters iniciará a época de 2024 com uma estrutura de classes adaptada e foram confirmados os pormenores do "Road to DTM". Mais uma vez, um atraente pote de prémios monetários aguarda os participantes do ADAC GT Masters.

O caminho está traçado para um futuro de sucesso para o ADAC GT Masters. A partir da época de 2024, a série começará com um conceito revisto. Na estrutura de classificação redesenhada, os pilotos da classificação Bronze encontrarão uma nova casa desportiva na Taça Pro-Am e na Taça Am. É oferecido um incentivo especial aos jovens talentos do desporto automóvel: Com o "Road to DTM", os melhores jovens talentos receberão um lugar de partida para o DTM 2025, e as equipas que se inscreverem até 15 de dezembro beneficiarão de condições particularmente atractivas. O ADAC GT Masters dará o pontapé de saída da época na plataforma de grande alcance do DTM, no Motorsport Arena Oschersleben, de 26 a 28 de abril.

O foco desportivo:

A partir da próxima época, o ADAC GT Masters irá lançar uma nova e atractiva estrutura de classes, revista e adaptada às necessidades dos talentos em ascensão e dos amadores. Na Taça de Prata, todos os pilotos da classificação de Prata que competem juntos serão categorizados. Na nova Taça Pro-Am, destinada a pilotos amadores ambiciosos, um piloto de Bronze começa juntamente com um piloto de Ouro ou de Prata. A Taça Am está reservada a dois pilotos de bronze. Os pilotos profissionais com classificação Ouro podem continuar a competir pela vitória à geral em 2024, mas devem partilhar o cockpit de um superdesportivo com um piloto júnior ou amador. No interesse da equidade desportiva, as diferentes combinações de pilotos serão futuramente equiparadas com diferentes durações de tempo de paragem aquando da troca de pilotos. Este novo conceito substitui o sistema anteriormente utilizado com pesos adicionais.

Novo conceito para jovens pilotos:

Com o "Road to DTM", a ADAC está a estabelecer um novo conceito de promoção para jovens pilotos talentosos, desde o ADAC GT4 Germany, passando pelo ADAC GT Masters, até ao DTM - saiba mais sobre o conceito aqui. O melhor jovem na classificação de pilotos Prata com menos de 25 anos da Taça Prata ou Pro-Am do ADAC GT Masters receberá financiamento para o DTM de 2025 sob a forma de taxa de inscrição. Para além do sucesso desportivo e dos tempos por volta nas qualificações e corridas, o Road to DTM também tem em conta factores como a justiça desportiva e o compromisso com a série e os fãs. No ADAC GT4 Germany, os vencedores da geral recebem um lugar de partida no ADAC GT Masters sob a forma de uma taxa de inscrição para a época de 2025.

Grande prémio em dinheiro e eventos de alto nível:

As equipas podem agora inscrever-se online para o ADAC GT Masters 2024. O ADAC oferece condições particularmente atractivas para as inscrições efectuadas até 15 de dezembro. Um grande prémio de mais de 570.000 euros, sob a forma de prémios monetários e não monetários, honra o sucesso de todos os participantes. Os prémios monetários serão atribuídos aos 15 primeiros classificados em cada uma das doze corridas. Na Taça Pro-Am, Taça de Prata e Taça Am, os pilotos mais bem sucedidos competem por contingentes de pneus do fornecedor exclusivo Pirelli.

O ADAC GT Masters fará quatro aparições como convidado na nova temporada, na popular e rica em espectadores plataforma do DTM. A terceira paragem da digressão em 2024, como parte do Grande Prémio de Camiões ADAC em Nürburgring, também constituirá um forte pano de fundo. No total, a tradicional série GT acolherá seis eventos, incluindo em actuais e antigos circuitos de Fórmula 1 na Alemanha, Holanda, Bélgica e Áustria.

Pode ver o calendário completo de corridas aqui.