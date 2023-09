Feller: "Normalmente no tenemos ninguna oportunidad allí".

El Red Bull Ring no es realmente una carrera en casa para ABT Sportsline. Aunque Kempten no está lejos de la frontera austriaca, hay más de 500 kilómetros hasta el circuito de Estiria. Esto significa que los dos camiones del equipo del DTM necesitan unas ocho horas para llegar al paddock de Spielberg.

Sin embargo, el Red Bull Ring se siente como un partido en casa para ABT Sportsline. Tal vez sea porque el paisaje de Estiria es tan hermoso como el Allgäu. Tal vez sea también porque Red Bull y ABT Sportsline fueron socios en el DTM durante más de una década y hubo muchas actividades conjuntas en el Red Bull Ring durante ese tiempo.

"Siempre me ha gustado estar en el Red Bull Ring como piloto. Y sé que nuestro equipo siempre disfruta viniendo a Spielberg también", dice Martin Tomczyk, que compitió para ABT Sportsline como piloto en el DTM de 2001 a 2010 y ha sido Director de ABT Motorsport desde este año. "Desafortunadamente, nuestra anticipación está algo nublada porque nuestro concepto de coche no encaja del todo en el Red Bull Ring. Pero eso no significa que nos rindamos, por supuesto. Queremos mantener el campeonato abierto y luchar por ambos títulos en Hockenheim a finales de octubre. Todo es posible en el DTM y el tiempo puede jugar un papel decisivo el próximo fin de semana".

Sus dos pilotos expresan sentimientos similares. "Como suizo, naturalmente me siento muy cómodo en las montañas del Red Bull Ring", dice Ricardo Feller, tercero en la clasificación. "Siempre disfruto yendo allí, aunque esté bastante lejos de mi casa en Suiza. También me gusta el circuito. Pero hasta ahora siempre he conducido allí un Audi R8 y no es fácil para este coche con las largas rectas del Red Bull Ring. Normalmente no tenemos ninguna oportunidad allí. Pero puede que este año ocurra un milagro".

"Necesitas velocidad punta en el Red Bull Ring", confirma su compañero de equipo Kelvin van der Linde. "Por desgracia, no ha sido una pista para Audi en el pasado. Espero que este año tengamos más posibilidades. Intentaremos sacar el máximo partido a nuestro paquete". Ricardo sigue luchando por el campeonato y nosotros también queremos ganar el campeonato por equipos. Así que sería importante para nosotros rendir ahí".

El equipo Audi tomará con calma y mesura los preparativos para el séptimo fin de semana de carreras: Martin Tomczyk ha invitado a sus dos pilotos a cenar a su casa de camino al Red Bull Ring para que se pongan a tono de cara a la recta final del DTM. "El miércoles iremos juntos de excursión a las montañas", dice el ex campeón del DTM. "No hay mejor manera de bajar antes de que las cosas se pongan agitadas en el Red Bull Ring".