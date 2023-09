Fix: Andrea Caldarelli für Grasser auf Red Bull Ring

Es ist fixiert: Andrea Caldarelli startet für das Grasser Racing Team bei der DTM auf dem Red Bull Ring. Der Lamborghini Hurácan GT3 wird mit einem speziellen goldenen Design alle Blicke auf sich ziehen.

Glänzende Aussichten für das Heimrennen von Grasser Racing in der DTM. Das österreichische Lamborghini-Team geht vom 22. bis 24. September für die siebte Runde der prestigeträchtigen Meisterschaft in der heimischen Steiermark an den Start und freut sich dabei nicht nur auf den Heimvorteil. Für das Rennwochenende auf dem Red Bull Ring hat GRT eine Kooperation mit dem internationalen Goldhandelsunternehmen GGMT Revolution beschlossen. Der im Zuge der Partnerschaft von GGMT Revolution gebrandete #19 Lamborghini Huracán GT3 EVO2 wird von Lamborghini-Werksfahrer Andrea Caldarelli pilotiert. Der Italiener gibt als Teamkollege von Clemens Schmid sein DTM-Debüt.

Für GRT sind die Rennen vor der Haustür stets ein Highlight. Der nur zehn Minuten vom Hauptquartier in St. Margarethen entfernte Red Bull Ring hat aber nicht nur aufgrund der Heimatverbundenheit einen besonderen Platz in der Geschichte des Teams. Der aus der Formel 1 weltberühmte Grand-Prix-Kurs war auch sportlich von Beginn an ein gutes Pflaster für die Mannschaft von Teamchef Gottfried Grasser. Als der Rennstall im Jahr 2015 erstmals den Lamborghini Huracán GT3 EVO ins Rennen schickte, war er im ADAC GT Masters auf dem Red Bull Ring auf Anhieb siegreich.

Vor einem Jahr war GRT in seiner Debütsaison in der DTM beim Heimspiel gut unterwegs. Lamborghini-Werksfahrer Mirko Bortolotti eroberte auf der 4,318 Kilometer langen Traditionsrennstrecke in Spielberg ein Podium und eine schnellste Runde. In diesem Jahr feierte die Crew von Grasser Racing mit dem Sieg von Maximilian Paul auf dem Nürburgring ihren bisher größten Erfolg in der DTM. Zusammen mit GGMT Revolution will GRT in der DTM am kommenden Wochenende an goldene Zeiten anknüpfen.

Mit Andrea Caldarelli steht dem von Lamborghini Squadra Corse unterstützte Rennstall ein Hochkaräter aus dem Kader des italienischen Sportwagenherstellers zur Verfügung. Der 33-Jährige wird auf dem Red Bull Ring im GGMT Revolution Lamborghini Huracán GT3 EVO2 mit der Startnummer 19 erstmals in der DTM antreten. Die Erwartungshaltung ist zurecht hoch, denn GRT und Caldarelli blicken auf eine erfolgreiche gemeinsame Historie zurück. In der Saison 2017 war der Italiener Teil des Line-ups, das mit GRT den Gesamtsieg in der Blancpain GT Series feierte.

Den GGMT Revolution-Lamborghini, mit dem Caldarelli in der DTM angreifen wird, können Fans bereits dieses Wochenende live bewundern. Der GT3-Bolide wird vom 15. bis 18. September in der Shopping City Seiersberg in Graz im Rahmen einer Präsentation der DTM für die Veranstaltung auf dem Red Bull Ring ausgestellt. Am Donnerstag, den 21. September, nehmen Gottfried Grasser und Clemens Schmid am Red Bull Ring an der offiziellen DTM-Pressekonferenz zum siebten Rennwochenende teil, welche ab 11:30 Uhr im Media Center an der Rennstrecke stattfindet. Die Rennen werden am 23. und 24. September wie immer live in über 150 Regionen weltweit ausgestrahlt. In Österreich überträgt ServusTV die DTM im Fernsehen sowie per Livestream. Für Zuschauer in Deutschland ist ProSieben im Free-TV sowie mit dem Onlineangebot auf ran.de am Start.

Andrea Caldarelli: «Ich freue mich sehr darauf, mit GRT bei ihrem Heimrennen auf dem Red Bull Ring anzutreten. Das Niveau in der DTM ist wirklich hoch und ich weiß, dass es nicht einfach wird, gegen Ende der Saison für ein Rennen einzusteigen. Aber ich bin sehr zuversichtlich und werde zusammen mit GRT alles geben, um den Lamborghini mit der Startnummer 19 an die Spitze zu bringen. Es ist toll, nach 2018 erstmals wieder mit dem Team zusammenzuarbeiten. Ich erinnere mich, dass wir damals am Red Bull Ring ein fantastisches Rennen hatten. Es war wahrscheinlich eines der besten Rennen, das ich je hatte. Das sind schöne Erinnerungen und ich kann es kaum erwarten, mich am kommenden Wochenende zusammen mit GRT einer neuen Herausforderung in der DTM zu stellen.»

Gottfried Grasser, Teamchef von GRT: «Wir freuen uns sehr über die Kooperation mit GGMT Revolution für die DTM-Rennen auf dem Red Bull Ring. Unser Heimspiel ist für uns seit jeher ein besonderer Höhepunkt in der Saison und wir sind wie immer hochmotiviert, mit einem neuen Partner an unserer Seite Vollgas zu geben. Der Lamborghini im GGMT Revolution-Design ist sicher ein absoluter Blickfang und wer den QR-Code auf dem Auto scannt, wird noch begeisterter sein. Mit Andrea Caldarelli haben wir eine Top-Besetzung für die Startnummer 19. Wir kennen uns seit vielen Jahren und wissen um seine herausragenden Qualitäten. Ich möchte an dieser Stelle auch Lamborghini Squadra Corse meinen Dank für die Unterstützung bei diesem Projekt aussprechen. Ich bin mir sicher, dass es für uns ein sehr goldiges Wochenende wird.»

Helmut Kaltenegger, CEO und Founder von GGMT Revolution: «Einerseits ist es eine große Ehre für uns, beim Heimrennen von GRT Partner sein zu dürfen, andererseits freuen wir uns über die Gelegenheit alle DTM-Interessierten neugierig auf unser Konzept, Goldkauf mit Rabatten, zu machen.»