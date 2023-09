Feller : "Normalement, nous n'avons aucune chance là-bas".

Pour ABT Sportsline, le Red Bull Ring n'est pas vraiment un match à domicile. Bien que Kempten ne soit pas très loin de la frontière autrichienne, le circuit de Styrie est à plus de 500 kilomètres. Cela signifie que les deux camions de l'équipe DTM ont besoin de huit bonnes heures pour arriver au paddock de Spielberg.

Malgré cela, ABT Sportsline a l'impression de jouer à domicile sur le Red Bull Ring. Peut-être est-ce dû au fait que le paysage de la Styrie est aussi beau que celui de l'Allgäu. Peut-être aussi parce que Red Bull et ABT Sportsline ont été partenaires en DTM pendant plus d'une décennie et que de nombreuses activités communes ont eu lieu au Red Bull Ring pendant cette période.

"En tant que pilote, j'ai toujours aimé venir au Red Bull Ring. Et je sais que notre équipe aussi aime toujours venir à Spielberg", déclare Martin Tomczyk, qui a été pilote pour ABT Sportsline en DTM de 2001 à 2010 et qui est directeur d'ABT Motorsport depuis cette année. "Malheureusement, notre impatience est un peu tempérée parce que notre concept de voiture n'est pas tout à fait adapté au Red Bull Ring. Mais cela ne signifie évidemment pas que nous abandonnons. Nous voulons garder le championnat ouvert et nous battre pour les deux titres à Hockenheim fin octobre. En DTM, tout est toujours possible et la météo peut aussi tout à fait jouer un rôle décisif le week-end prochain".

Ses deux pilotes tiennent un discours similaire. "En tant que Suisse, je me sens naturellement très à l'aise dans les montagnes du Red Bull Ring", déclare Ricardo Feller, troisième du classement. "J'aime toujours y aller, même si c'est assez loin de chez moi en Suisse. J'aime aussi le circuit. Mais jusqu'à présent, j'y ai toujours conduit une Audi R8 et pour cette voiture, les longues lignes droites du Red Bull Ring ne sont pas faciles. Normalement, nous n'avons aucune chance là-bas. Mais peut-être qu'un miracle se produira cette année".

"Sur le Red Bull Ring, il faut une vitesse de pointe", confirme son coéquipier Kelvin van der Linde. "Dans le passé, ce n'était malheureusement pas un circuit Audi. J'espère que nous aurons de meilleures chances cette année. Nous allons essayer de tirer le maximum de notre package. Ricardo se bat encore pour le championnat et nous voulons aussi gagner le championnat par équipe. Il serait donc important que nous soyons performants là-bas".

L'équipe Audi abordera la préparation du septième week-end de course de manière calme et réfléchie : Martin Tomczyk a invité ses deux pilotes à dîner chez lui sur le chemin du Red Bull Ring, afin de les mettre dans l'ambiance du sprint final en DTM. "Mercredi, nous irons encore faire une randonnée ensemble dans les montagnes", explique l'ancien champion DTM. "On ne peut pas faire mieux pour redescendre avant que les choses ne s'emballent au Red Bull Ring".