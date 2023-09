Feller: "Normalmente non abbiamo alcuna possibilità".

I piloti di ABT Sportsline non vedono l'ora di affrontare il weekend del DTM al Red Bull Ring, ma sia Ricardo Feller che Kelvin van der Linde, così come il Direttore Motorsport Martin Tomczyk, non hanno grandi aspettative.

Il Red Bull Ring non è una vera e propria gara di casa per ABT Sportsline. Sebbene Kempten non sia lontana dal confine austriaco, la pista della Stiria dista oltre 500 chilometri. Ciò significa che i due camion del team DTM hanno bisogno di ben otto ore per raggiungere il paddock di Spielberg.

Ciononostante, il Red Bull Ring sembra una partita di casa per ABT Sportsline. Forse perché il paesaggio della Stiria è bello come quello dell'Algovia. Forse anche perché Red Bull e ABT Sportsline sono state partner nel DTM per oltre un decennio e in quel periodo si sono svolte molte attività comuni al Red Bull Ring.

"Mi è sempre piaciuto essere al Red Bull Ring come pilota. E so che anche il nostro team si diverte sempre a venire a Spielberg", afferma Martin Tomczyk, che ha gareggiato per ABT Sportsline come pilota nel DTM dal 2001 al 2010 e che da quest'anno è direttore di ABT Motorsport. "Sfortunatamente, le nostre aspettative sono un po' offuscate perché il nostro concetto di auto non si adatta perfettamente al Red Bull Ring. Ma questo non significa che ci stiamo arrendendo, ovviamente. Vogliamo mantenere il campionato aperto e lottare per entrambi i titoli a Hockenheim alla fine di ottobre. Tutto è sempre possibile nel DTM e il meteo potrebbe giocare un ruolo decisivo il prossimo fine settimana".

I suoi due piloti esprimono sentimenti simili. "Come svizzero, mi sento naturalmente a mio agio tra le montagne del Red Bull Ring", afferma Ricardo Feller, terzo in classifica. "Mi piace sempre andarci, anche se è molto lontano da casa mia in Svizzera. Mi piace anche la pista. Ma finora vi ho sempre guidato un'Audi R8 e non è facile per questa vettura affrontare i lunghi rettilinei del Red Bull Ring. Di solito non abbiamo alcuna possibilità. Ma forse quest'anno accadrà un miracolo".

"Al Red Bull Ring serve la massima velocità", conferma il suo compagno di squadra Kelvin van der Linde. "Purtroppo, in passato non è stata una pista per Audi. Spero che quest'anno avremo maggiori possibilità. Cercheremo di ottenere il massimo dal nostro pacchetto. Ricardo è ancora in lotta per il campionato e anche noi vogliamo vincere il campionato a squadre. Perciò sarebbe importante per noi fare un buon risultato".

Il team Audi adotterà un approccio calmo e misurato ai preparativi per il settimo weekend di gara: Martin Tomczyk ha invitato i suoi due piloti a cena a casa sua mentre si recano al Red Bull Ring, per farli entrare nello spirito giusto per l'ultima gara del DTM. "Mercoledì andremo insieme a fare un'escursione in montagna", dice l'ex campione del DTM. "Non c'è modo migliore per rilassarsi prima che le cose diventino frenetiche al Red Bull Ring".