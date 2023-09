Feller: "Normalmente, não temos qualquer hipótese".

Os pilotos da ABT Sportsline estão ansiosos pelo fim de semana do DTM no Red Bull Ring, mas tanto Ricardo Feller como Kelvin van der Linde, bem como o Diretor de Desportos Motorizados Martin Tomczyk, não têm grandes expectativas.

O Red Bull Ring não é propriamente uma corrida em casa para a ABT Sportsline. Embora Kempten não esteja longe da fronteira austríaca, são mais de 500 quilómetros até à pista de corrida na Estíria. Isto significa que os dois camiões da equipa DTM precisam de umas boas oito horas para chegar ao paddock em Spielberg.

No entanto, o Red Bull Ring é como um jogo em casa para a ABT Sportsline. Talvez seja porque a paisagem da Estíria é tão bonita como a de Allgäu. Talvez seja também porque a Red Bull e a ABT Sportsline foram parceiras no DTM durante mais de uma década e houve muitas actividades conjuntas no Red Bull Ring durante esse tempo.

"Sempre gostei de estar no Red Bull Ring como piloto. E sei que a nossa equipa também gosta de vir a Spielberg", diz Martin Tomczyk, que competiu pela ABT Sportsline como piloto no DTM de 2001 a 2010 e é Diretor da ABT Motorsport desde este ano. "Infelizmente, a nossa expetativa está um pouco toldada porque o nosso conceito de carro não se adapta bem ao Red Bull Ring. Mas isso não significa que estejamos a desistir, claro. Queremos manter o campeonato em aberto e lutar pelos dois títulos em Hockenheim, no final de outubro. Tudo é sempre possível no DTM e o tempo pode muito bem desempenhar um papel decisivo no próximo fim de semana."

Os seus dois pilotos expressam sentimentos semelhantes. "Como suíço, sinto-me naturalmente muito confortável nas montanhas do Red Bull Ring", diz Ricardo Feller, que é o terceiro na classificação. "Gosto sempre de lá ir, apesar de ser muito longe da minha casa na Suíça. Também gosto da pista. Mas até agora conduzi sempre um Audi R8 e não é fácil para este carro com as longas rectas do Red Bull Ring. Normalmente, não temos qualquer hipótese. Mas talvez este ano aconteça um milagre".

"É preciso ter velocidade máxima no Red Bull Ring", confirma o seu colega de equipa Kelvin van der Linde. "Infelizmente, não tem sido uma pista Audi no passado. Espero que tenhamos melhores hipóteses este ano. Vamos tentar tirar o máximo partido do nosso pacote. O Ricardo ainda está a lutar pelo campeonato e nós também queremos ganhar o campeonato de equipas. Por isso, seria importante para nós ter um bom desempenho".

A equipa Audi vai adotar uma abordagem calma e ponderada nos preparativos para o sétimo fim de semana de corridas: Martin Tomczyk convidou os seus dois pilotos para jantar em sua casa, a caminho do Red Bull Ring, para os preparar para a última etapa do DTM. "Na quarta-feira, vamos fazer uma caminhada juntos nas montanhas", diz o antigo campeão do DTM. "Não há melhor maneira de relaxar antes da agitação no Red Bull Ring."