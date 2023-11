Laurin Heinrich participe au championnat IMSA en 2024

Le pilote DTM de cette année, Laurin Heinrich, réalise le rêve de sa vie en prenant le départ de la saison complète aux Etats-Unis en 2024. Heinrich pilotera une Porsche 911 GT3 R pour AO Racing dans l'IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Il partagera la voiture avec Seb Priaulx, le fils du triple champion du monde de voitures de tourisme et ancien pilote de DTM Andy Priaulx. La voiture sera engagée dans la catégorie GTD Pro.

Heinrich a couru en 2023 pour le KÜS Team Bernhard en DTM. Lors de deux courses, le champion de la Porsche Carrera Cup 2022 a atteint la deuxième position. Il a terminé la saison à la douzième place du classement général. En 2024, l'équipe Bernhard ne participera plus au DTM.

"Après quelques apparitions en tant qu'invité aux États-Unis au cours des deux dernières années, je suis ravi d'annoncer que je vais courir à plein temps avec AO Racing pour la saison IMSA GTD Pro 2024", explique Heinrich, 22 ans.

"Ce programme a toujours été un rêve pour moi et le réaliser dès ma jeune carrière avec AO Racing le rend encore plus spécial. Après ma première saison en GT3 en 2023, j'ai pu apprendre beaucoup de choses, je me sens donc plus que prêt à relever ce défi avec Sebastian Priaulx".

Il n'y a pas de chevauchement de dates entre l'IMSA WeatherTech SportsCar Championship et le DTM en 2024, ce qui permet au pilote sous contrat Porsche de continuer à participer à la série de courses la plus connue d'Allemagne.