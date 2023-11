Laurin Heinrich parteciperà al campionato IMSA 2024

Il pilota del DTM di quest'anno Laurin Heinrich parteciperà all'IMSA WeatherTech SportsCar Championship per un anno intero nel 2024. Heinrich guiderà una Porsche 911 GT3 R per AO Racing.

Il pilota del DTM di quest'anno Laurin Heinrich sta realizzando il sogno di una vita e correrà l'intera stagione 2024 negli Stati Uniti. Heinrich guiderà una Porsche 911 GT3 R per AO Racing nel campionato IMSA WeatherTech SportsCar. Condividerà l'auto con Seb Priaulx, il figlio del tre volte campione del mondo di auto da turismo ed ex pilota del DTM Andy Priaulx. L'auto gareggerà nella classe GTD Pro.

Heinrich ha guidato per il KÜS Team Bernhard nel DTM nel 2023. Il campione della Porsche Carrera Cup 2022 è arrivato secondo in due gare. Ha concluso la stagione al dodicesimo posto assoluto. Il team Bernhard non parteciperà più al DTM nel 2024.

"Dopo alcune apparizioni come ospite negli Stati Uniti negli ultimi due anni, sono felicissimo di poter gareggiare a tempo pieno con AO Racing nella stagione 2024 dell'IMSA GTD Pro", spiega il 22enne Heinrich.

"Questo programma è sempre stato un mio sogno e poterlo realizzare ora nella mia giovane carriera con AO Racing lo rende ancora più speciale. Dopo la mia stagione di debutto in GT3 nel 2023, ho potuto imparare molto, quindi ora mi sento più che pronto ad affrontare questa sfida insieme a Sebastian Priaulx."

Nel 2024 non ci sono date di sovrapposizione tra l'IMSA WeatherTech SportsCar Championship e il DTM, quindi è possibile che il pilota sotto contratto Porsche continui a gareggiare nella serie di corse più conosciuta in Germania.