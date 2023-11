Laurin Heinrich vai competir no Campeonato IMSA de 2024

O piloto do DTM deste ano, Laurin Heinrich, vai competir no IMSA WeatherTech SportsCar Championship durante um ano inteiro em 2024. Heinrich conduzirá um Porsche 911 GT3 R para a AO Racing.

O piloto do DTM deste ano, Laurin Heinrich, está a realizar o sonho de uma vida inteira e vai correr toda a época de 2024 nos EUA. Heinrich vai conduzir um Porsche 911 GT3 R para a AO Racing no IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Partilhará o carro com Seb Priaulx, o filho do tricampeão mundial de carros de turismo e antigo piloto do DTM, Andy Priaulx. O carro vai competir na classe GTD Pro.

Heinrich conduziu para a KÜS Team Bernhard no DTM em 2023. O campeão da Porsche Carrera Cup de 2022 terminou em segundo lugar em duas corridas. Terminou a época em décimo segundo lugar na geral. A equipa Bernhard deixará de competir no DTM em 2024.

"Depois de algumas participações nos EUA nos últimos dois anos, estou muito feliz por competir a tempo inteiro com a AO Racing na temporada de 2024 do IMSA GTD Pro", explica Heinrich, de 22 anos.

"Este programa sempre foi um sonho meu e poder fazê-lo agora, na minha jovem carreira com a AO Racing, torna-o ainda mais especial. Depois da minha época de estreia no GT3 em 2023, pude aprender muito, por isso sinto-me agora mais do que preparado para enfrentar este desafio juntamente com Sebastian Priaulx."

Não há sobreposição de datas entre o IMSA WeatherTech SportsCar Championship e o DTM em 2024, pelo que é possível que o piloto contratado pela Porsche continue a competir na série de corridas mais conhecida da Alemanha.