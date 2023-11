Les leaders, les vainqueurs de course, les chasseurs de records - les rookies du DTM

Avec de nouvelles voitures, de nouvelles équipes et de nouveaux pilotes, les fans ont assisté à de nombreuses premières passionnantes lors de la saison DTM qui vient de s'achever. Sur la piste, 13 pilotes au total ont fêté leurs débuts dans la populaire série de courses. Les nouveaux venus ont défié les stars expérimentées du GT3 comme le triple champion René Rast, l'as Mercedes-AMG Lucas Auer ou le tout nouveau champion Thomas Preining - et ont ainsi marqué à plusieurs reprises des points d'exclamation sportifs.

Le meilleur débutant en DTM a été Laurin Heinrich, qui a terminé sa saison de rookie à la douzième place avec 94 points au volant de la Porsche 911 GT3 R. "J'ai connu des hauts et des bas au cours de la saison, mais je pense que c'est normal en tant que rookie", déclare Heinrich et ajoute : "Il me manquait encore de l'expérience pour être constant. Les moments forts l'emportent définitivement. Je suis très satisfait de ma première année en GT3. Si c'est possible, j'aimerais absolument repartir en DTM en 2024". Le pilote de promotion de l'ADAC Stiftung Sport est passé au DTM en tant que vainqueur du classement général de la Porsche Carrera Cup Deutschland et a convaincu par ses bonnes performances.

En 2024, Heinrich disputera la saison complète de l'IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Mais la série de courses américaine n'a pas de chevauchement de dates avec le DTM, ce qui permettrait au Franconien de suivre un double programme...

Heinrich a marqué des points lors de neuf courses du championnat, et le pilote de 22 ans de l'équipe Team75 Motorsport est monté sur le podium au Nürburgring et au Red Bull Ring. "Ces deux week-ends comptent définitivement parmi mes moments forts de la saison. La course au Nürburgring s'est déroulée sous une forte pluie et dans des conditions vraiment difficiles, et au Red Bull Ring, j'ai même longtemps mené en tant que poleman", résume Heinrich à propos de ses moments forts personnels. Outre ses deux apparitions en DTM les plus réussies sur le plan sportif, Heinrich se souvient en outre avec plaisir du coup d'envoi dans la Motorsport Arena d'Oschersleben : "Vivre mon premier week-end de course DTM devant tant de spectateurs, c'était un sentiment très particulier".

Jack Aitken, le seul nouveau venu en DTM, est même reparti avec une coupe de vainqueur. L'ancien pilote de Formule 1 s'est réjoui d'une journée presque parfaite sur le circuit DEKRA de Lausitzring, avec une pole position, un succès sur la ligne de départ et le meilleur tour en course. De plus, le Britannique a établi un nouveau record en DTM : le pilote Ferrari Aitken est devenu le neuvième vainqueur différent après neuf courses de championnat, ce qui ne s'était jamais produit auparavant. Franck Perera a également remporté une victoire lors de sa première saison complète, mais il avait déjà fait ses débuts en DTM l'année précédente avec une apparition en tant qu'invité, tout comme Ayhancan Güven. Avec Tim Heinemann, un nouveau venu a même pu s'appeler leader du classement. Après deux deuxièmes places à Oschersleben, le pilote Porsche de Toksport WRT était temporairement en tête du DTM.

Les débutants Thierry Vermeulen, Jusuf Owega, Patric Niederhauser, Luca Engstler, Mattia Drudi, Albert Costa Balboa et Dries Vanthoor ont également réussi à marquer des points au moins une fois. Les pilotes ont donc bien profité de leurs premières apparitions pour se retrouver plusieurs fois sous les feux de la rampe sur la scène éminente du DTM.