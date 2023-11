Primi classificati, vincitori di gara, inseguitori di record: i debuttanti del DTM

Laurin Heinrich è stato il debuttante meglio piazzato nella stagione 2023 del DTM. Uno sguardo a come si sono comportati i debuttanti nella serie automobilistica più famosa della Germania nel 2023. 13 piloti hanno fatto il loro debutto nel DTM.

Con nuove auto, nuovi team e nuovi piloti, gli appassionati hanno assistito a molte entusiasmanti anteprime nella passata stagione del DTM. Un totale di 13 piloti hanno festeggiato il loro debutto nella popolare serie di corse in pista. I nuovi arrivati hanno sfidato le stelle esperte della GT3, come il triplice campione René Rast, l'asso della Mercedes-AMG Lucas Auer e il neo-campione Thomas Preining, e hanno fatto diverse dichiarazioni sportive.

Il miglior debuttante del DTM è stato Laurin Heinrich, che ha concluso la sua stagione da esordiente al dodicesimo posto sulla Porsche 911 GT3 R con 94 punti. "Ho avuto alcuni alti e bassi nel corso della stagione, ma credo sia normale per un debuttante", ha detto Heinrich, aggiungendo: "Mi mancava ancora l'esperienza per essere costante. I punti di forza sono sicuramente superiori ai punti di debolezza. Sono molto soddisfatto del mio primo anno in GT3. Se possibile, voglio assolutamente guidare di nuovo nel DTM nel 2024". Il pupillo della ADAC Sports Foundation è stato promosso al DTM come vincitore assoluto della Porsche Carrera Cup Germany e ha impressionato con buone prestazioni.

Heinrich guiderà per tutta la stagione 2024 nel Campionato IMSA WeatherTech SportsCar. Tuttavia, la serie statunitense non ha sovrapposizioni con il DTM, il che renderebbe possibile un doppio programma per il francofortese...

Heinrich è andato a punti in nove gare del campionato, e il 22enne del Team75 Motorsport ha festeggiato sul podio al Nürburgring e al Red Bull Ring. "Questi due fine settimana sono sicuramente tra i miei momenti più belli della stagione. La gara al Nürburgring si è svolta sotto la pioggia battente in condizioni davvero difficili, mentre al Red Bull Ring sono stato a lungo in testa alla classifica della pole position", ha detto Heinrich, riassumendo i suoi momenti personali. Oltre alle sue due partecipazioni di maggior successo nel DTM, Heinrich ha anche un bel ricordo dell'apertura della stagione alla Motorsport Arena di Oschersleben: "Vivere il mio primo weekend di gara nel DTM davanti a così tanti spettatori è stata un'emozione davvero speciale".

Jack Aitken è stato l'unico esordiente del DTM a portare a casa un trofeo. L'ex pilota di Formula 1 ha vissuto una giornata quasi perfetta al DEKRA Lausitzring con la pole position, la vittoria alla partenza e il giro più veloce in gara. Il britannico ha anche stabilito un nuovo record nel DTM: il pilota della Ferrari Aitken è stato il nono vincitore diverso dopo nove gare del campionato, un risultato mai raggiunto prima. Anche Franck Perera ha ottenuto una vittoria nella sua prima stagione completa, ma come Ayhancan Güven, ha fatto il suo debutto nel DTM l'anno scorso con una partecipazione come ospite. Tim Heinemann, un nuovo arrivato, ha potuto addirittura definirsi leader del campionato. Dopo due secondi posti a Oschersleben, il pilota Porsche di Toksport WRT è stato a tratti leader del DTM.

Anche i debuttanti Thierry Vermeulen, Jusuf Owega, Patric Niederhauser, Luca Engstler, Mattia Drudi, Albert Costa Balboa e Dries Vanthoor sono finiti almeno una volta nei punti. I piloti hanno quindi sfruttato al meglio le loro apparizioni al debutto per essere più volte al centro del palcoscenico del DTM.