Bol d'Or : ERC-Ducati malchanceuse après avoir mené tôt

La journée de course de la finale de l'EWC au Castellet a commencé sous la pluie et le vent. Mais la dernière averse s'est abattue sur le circuit vers 13h30, si bien que le départ du Bol d'Or a été donné à 15h sur une piste presque sèche. Comme il restait encore quelques endroits humides autour du circuit dans le sud de la France, certaines équipes n'ont pas pris de risque et ont pris le départ avec des pneus pluie.

C'est ainsi que l'équipe d'usine BMW (Ilya Mikhalchik) et le Suzuki Endurance Racing avec Gregg Black ont réussi la meilleure phase de départ. Les deux pilotes ont mené la 86e édition pendant un certain temps avant de rentrer au stand après douze minutes pour passer aux slicks, tout comme le F.C.C. TSR Honda avec Mike di Migelio.

ERC Endurance Ducati, avec Chaz Davies, a pris le départ avec des pneus intermédiaires, disponibles uniquement chez Pirelli. Randy Krummenacher (Tati Team Kawasaki) et Tati Mercado (Viltais Honda) ont également profité de ces pneus et ont longtemps mené la course lors de la phase de départ. En revanche, le Yamaha Austria Racing Team a débuté la course de manière modérée, principalement parce qu'il avait déjà opté pour des slicks au départ. Nioccolo Canepa a donc pris la tête de la course après trois quarts d'heure.

Après le premier arrêt de l'équipe ERC-Ducati, au cours duquel Chaz Davies a passé la Panigale V4R à Xavi Fores, l'équipe allemande a été touchée. Fores a chuté dans le dernier virage et a dû quitter les lieux de l'accident, endolori. La Ducati semblait également très mal en point. Après l'incident, dans lequel la Yamaha numéro 98 était également impliquée, la voiture de sécurité a d'abord ramené le calme dans le peloton.

L'équipe Superstock de Tecmas-MRP, qui avait pris le départ de la course de 24 heures avec Kenny Foray, a également joué de malchance. Comme lors de la course de Spa-Francorchamps, le Français a dû rentrer au stand avec sa BMW après quelques minutes seulement en raison d'un problème technique. Les vainqueurs du Mans ont donc perdu toute chance de remporter le titre Superstock. La cause ? Une nouvelle panne de moteur sur la BMW. Le pilote Jan Bühn s'est blessé dès l'entraînement suite à une casse moteur et a dû renoncer à prendre le départ au Castellet.

Pour l'équipe Bolliger (Thöni, Brenner, Romero Barbosa), les choses ne se sont pas non plus déroulées comme prévu. L'équipe Kawasaki a d'abord été distancée au départ. Un incident fautif lors de l'entraînement leur a en outre valu une pénalité de temps de 30 secondes. Le team Wojcik a dû abandonner sa Yamaha R1 après un tour, Sheridan Morais a donc eu une courte phase de départ.

Bol d'Or, classement après une heure :

1. Yoshimura SERT Motul (Black, Guintoli, Masson), Suzuki GSX-R1000

2. F.C.C. TSR Honda France (Hook, Di Meglio, Techer), Honda CBR1000 RR-R

3. YART - Yamaha Official Team EWC (Canepa, Fritz, Hanika), Yamaha YZF-R1

4. BMW Motorrad World Endurance (Reiterberger, Mikhalchik, Guarnoni), BMW M 1000 RR

5. Kawasaki Webike Trickstar (De Puniet, Watanabe, Leblanc), Kawasaki ZX-10R

6. KM99 (Mahias, Mackels, Marino), Yamaha YZF-R1

7. équipe MACO Racing (Vugrinec, Boulom, Kovacs), Yamaha YZF-R1

8e Team Moto AIN (Perolari, Tamburini, Gregorio), Yamaha YZF-R1

9. Tati Team Beringer Racing (Krummenacher, Clere, Guittet), Kawasaki ZX-10R

10. Honda Viltais Racing (Alt, Odendaal, Mercado), Honda CBR1000 RR-R