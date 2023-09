Bol d'Or: ERC-Ducati sfortunata dopo il vantaggio iniziale

La giornata di gara della finale EWC di Le Castellet è iniziata con pioggia e vento. Ma l'ultimo acquazzone per il momento è passato sulla pista intorno alle 13.30, così che la partenza del Bol d'Or alle 15.00 è iniziata quasi su una pista asciutta. Poiché sul circuito nel sud della Francia c'erano ancora alcuni punti bagnati, alcuni team non hanno corso rischi e sono partiti con pneumatici da pioggia.

Così, il team BMW factory (Ilya Mikhalchik) e Suzuki Endurance Racing con Gregg Black sono riusciti a fare la partenza migliore. Entrambi i piloti hanno condotto l'86ª edizione per un po', poi sono rientrati ai box dopo soli dodici minuti per passare alle gomme slick, proprio come F.C.C. TSR Honda con Mike di Migelio.

L'ERC Endurance Ducati è partito con Chaz Davies con le intermedie, disponibili solo da Pirelli. Anche Randy Krummenacher (Tati Team Kawasaki) e Tati Mercado (Viltais Honda) sono stati in grado di sfruttare questi pneumatici e hanno condotto a lungo la gara nella fase iniziale. Il Team Yamaha Austria Racing, invece, ha iniziato la gara con cautela, soprattutto perché si è affidato alle gomme slick già in partenza. Nioccolo Canepa ha condotto la gara di conseguenza dopo tre quarti d'ora.

Dopo la prima sosta del team ERC Ducati, dove Chaz Davies ha consegnato la Panigale V4R a Xavi Fores, la squadra tedesca è stata colta di sorpresa. Fores è caduto all'ultima curva e ha dovuto lasciare la scena dell'incidente dolorante. Anche la Ducati sembrava molto malconcia. Dopo l'incidente, che ha coinvolto anche la Yamaha numero 98, la safety car ha inizialmente riportato la calma.

Sfortunato anche il team Superstock di Tecmas-MRP, che aveva iniziato la 24 ore con Kenny Foray. Come nella gara di Spa-Francorchamps, il francese ha dovuto far rientrare la sua BMW ai box dopo pochi minuti per un problema tecnico. I vincitori di Le Mans sono quindi rimasti irrimediabilmente indietro nella lotta per il titolo Superstock. La causa? Un altro guasto al motore della BMW. Il pilota Jan Bühn si era già infortunato in prova per un guasto al motore e aveva dovuto rinunciare alla partenza a Le Castellet.

Anche per il team Bolliger (Thöni, Brenner, Romero Barbosa) le cose non sono andate secondo i piani. Alla partenza, il team Kawasaki è rimasto inizialmente indietro. Inoltre, è stata inflitta loro una penalità di 30 secondi per un incidente durante le prove, per colpa loro. Il team Wojcik ha dovuto parcheggiare la Yamaha R1 dopo un solo giro, quindi Sheridan Morais ha avuto una fase di partenza breve.

Bol d'Or, classifica dopo un'ora:

1° Yoshimura SERT Motul (Black, Guintoli, Masson), Suzuki GSX-R1000.

2° F.C.C. TSR Honda France (Hook, Di Meglio, Techer), Honda CBR1000 RR-R

3° YART - Yamaha Official Team EWC (Canepa, Fritz, Hanika), Yamaha YZF-R1

4° BMW Motorrad World Endurance (Reiterberger, Mikhalchik, Guarnoni), BMW M 1000 RR

5° Kawasaki Webike Trickstar (De Puniet, Watanabe, Leblanc), Kawasaki ZX-10R

6° KM99 (Mahias, Mackels, Marino), Yamaha YZF-R1

7° MACO Racing Team (Vugrinec, Boulom, Kovacs), Yamaha YZF-R1

8° Team Moto AIN (Perolari, Tamburini, Gregorio), Yamaha YZF-R1

9° Tati Team Beringer Racing (Krummenacher, Clere, Guittet), Kawasaki ZX-10R

10° Honda Viltais Racing (Alt, Odendaal, Mercado), Honda CBR1000 RR-R