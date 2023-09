Bol d'Or, 23h : Suzuki en tête devant Yamaha et Honda

Pour le Suzuki Endurance Team de Damien Saulnier et Yohei Kato, le Bol d'Or se déroule pour l'instant comme prévu. Après un tiers de la course sur le circuit Paul Ricard, le SERT avec Sylvain Guintoli, Gregg Black et Etienne Masson a empoché les dix points du classement intermédiaire. Suzuki menait de près de 50 secondes devant l'équipe YART, deuxième, malgré la chute de Gregg Black après six heures de course.

Le YART lui-même a dû batailler ferme contre le F.C.C. TSR Honda France pour la deuxième place, car après l'arrêt au stand, peu avant 23 heures, les deux leaders du championnat du monde n'étaient séparés que par quelques dixièmes de seconde. Mais Niccolo Canepa, au guidon de sa Yamaha, s'est détaché au moment décisif de Josh Hook, qui a retrouvé la forme après sa blessure contractée lors de l'entraînement de motocross. L'équipe de Mandy Kainz a ainsi réduit son retard de points sur Honda à 13 points.

Derrière Suzuki, Yamaha et Honda, l'équipe d'usine BMW de Belgique occupe la quatrième position. Markus Reiterberger a pu graver à plusieurs reprises les meilleurs temps au tour sur l'asphalte durant la soirée. Le Bavarois était parfois aussi rapide qu'en pleine lumière l'après-midi. À 23 heures, le Team Viltais Racing Honda, composé de Florian Alt, Steven Odendaal et Leandro Mercado, occupe la 5e place.

L'équipe de Kevin Bolliger poursuit sa course contre la montre. L'équipe Kawasaki de Suisse est régulièrement confrontée à des problèmes électroniques qui lui font perdre beaucoup de temps dans les stands. À 23 heures, l'équipe n'était que 28e.

Bol d'Or, classement après huit heures :

1. Yoshimura SERT Motul (Black, Guintoli, Masson), Suzuki GSX-R1000Y, 118 tours.

2. YART - Yamaha Official Team EWC (Canepa, Fritz, Hanika), Yamaha YZF-R

3. F.C.C. TSR Honda France (Hook, Di Meglio, Techer), Honda CBR1000 RR-R

4. BMW Motorrad World Endurance (Reiterberger, Mikhalchik, Guarnoni), BMW M 1000 RR

5. Honda Viltais Racing (Alt, Odendaal, Mercado), Honda CBR1000 RR-R

6. Kawasaki Webike Trickstar (De Puniet, Watanabe, Leblanc), Kawasaki ZX-10R

7. Tati Team Beringer Racing (Krummenacher, Clere, Guittet), Kawasaki ZX-10R

8. KM99 (Mahias, Mackels, Marino), Yamaha YZF-R1

9. National Motos Honda (S. Suchet, V. Suchet, Raymond), Honda CBR1000 RR-R

10e Team LRP Poland (Vincon, Puffe, Szkopek), BMW S 1000 RR



En outre :

23. Motobox Kremer Racing (Dehaye, Napoli, Rubin), Yamaha YZF-R1

28e Team Bolliger Switzerland (Thöni, Brenner, Romero Barbosa), Kawasaki ZX-10R

Classement au championnat du monde après huit heures au Bol d'Or :

1. F.C.C. TSR Honda France, 149 points

2. YART - Yamaha Official Team EWC , 136

3. BMW Motorrad World Endurance, 112

4. Yoshimura SERT Motul, 91

5. Kawasaki Webike Trickstar, 70

6. Honda Viltais Racing, 70

7. Tati Team Beringer, 50

8. ERC Endurance Ducati, 39

9e Team HRC avec Japan Post, 35

10. KM99, 30

11. Motobox Kremer Racing, 30

12. SDG Honda Racing, 26

13. équipe Maco Racing, 23

14e LRP Poland, 20