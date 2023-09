Bol d'Or, 23h: Suzuki in testa davanti a Yamaha e Honda

La Suzuki ha conquistato il punteggio pieno dopo otto ore di gara a Le Castellet. La Yamaha, nel frattempo, si è piazzata davanti alla rivale del Campionato del Mondo, la Honda. Il team Bolliger è ancora in difficoltà.

Per il Suzuki Endurance Team di Damien Saulnier e Yohei Kato, il Bol d'Or sta andando finora secondo i piani. Dopo un terzo di gara al Circuit Paul Ricard, il SERT con Sylvain Guintoli, Gregg Black ed Etienne Masson ha raccolto i dieci punti per la classifica intermedia. Suzuki è in testa con poco meno di 50 secondi di vantaggio sul secondo team YART, anche se Gregg Black è stato vittima di un incidente a sei ore dall'inizio della gara.

La stessa YART ha dovuto lottare duramente contro F.C.C. TSR Honda France per il secondo posto, dato che i due leader del campionato mondiale erano distanziati di pochi decimi di secondo dopo il pit stop effettuato poco prima delle 23.00. Niccolò Canepa, tuttavia, si è staccato nel momento decisivo con la sua Yamaha da Josh Hook, che è tornato in forma dopo l'infortunio subito durante gli allenamenti di motocross. Il team di Mandy Kainz ha così ridotto il distacco dalla Honda a 13 punti.

Dietro a Suzuki, Yamaha e Honda, il team BMW factory belga si trova in quarta posizione. Markus Reiterberger è stato in grado di bruciare i tempi più veloci sull'asfalto ancora e ancora nelle ore serali. Il bavarese è stato talvolta veloce come nel pomeriggio, alla luce del sole. Alle 23.00, il 5° posto è andato al team Viltais Racing Honda con Florian Alt, Steven Odendaal e Leandro Mercado.

Il team di Kevin Bolliger continua a correre controcorrente. Il team svizzero Kawasaki è sempre alle prese con problemi di elettronica e di conseguenza ha perso molto tempo ai box. Alle 23.00, il team era solo al 28° posto.

Bol d'Or, classifica dopo otto ore:

1° Yoshimura SERT Motul (Black, Guintoli, Masson), Suzuki GSX-R1000Y, 118 giri.

2° YART - Yamaha Official Team EWC (Canepa, Fritz, Hanika), Yamaha YZF-R

3° F.C.C. TSR Honda France (Hook, Di Meglio, Techer), Honda CBR1000 RR-R

4° BMW Motorrad World Endurance (Reiterberger, Mikhalchik, Guarnoni), BMW M 1000 RR

5° Honda Viltais Racing (Alt, Odendaal, Mercado), Honda CBR1000 RR-R

6° Kawasaki Webike Trickstar (De Puniet, Watanabe, Leblanc), Kawasaki ZX-10R

7° Tati Team Beringer Racing (Krummenacher, Clere, Guittet), Kawasaki ZX-10R

8° KM99 (Mahias, Mackels, Marino), Yamaha YZF-R1

9° National Motos Honda (S. Suchet, V. Suchet, Raymond), Honda CBR1000 RR-R

10° Team LRP Poland (Vincon, Puffe, Szkopek), BMW S 1000 RR



Inoltre:

23° Motobox Kremer Racing (Dehaye, Napoli, Rubin), Yamaha YZF-R1

28° Team Bolliger Svizzera (Thöni, Brenner, Romero Barbosa), Kawasaki ZX-10R

Classifica del Campionato del Mondo dopo otto ore al Bol d'Or:

1° F.C.C. TSR Honda France, 149 punti.

2° YART - Yamaha Official Team EWC, 136 punti

3° BMW Motorrad World Endurance, 112

4° Yoshimura SERT Motul, 91

5° Kawasaki Webike Trickstar, 70

6° Honda Viltais Racing, 70

7° Tati Team Beringer, 50

8° ERC Endurance Ducati, 39

9° Team HRC con Japan Post, 35

10° KM99, 30

11° Motobox Kremer Racing, 30

12° SDG Honda Racing, 26

13° Maco Racing Team, 23

14. LRP Polonia, 20