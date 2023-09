Bol d'Or : drame pour Honda, Suzuki en tête après 16h

L'équipe BMW Motorrad World Endurance Team a dû se rendre au stand de manière imprévue vers 1 heure du matin, car un problème technique ne permettait pas à la M1000RR de courir comme prévu. Markus Reiterberger a toutefois repris la course quelques minutes plus tard. Pendant la nuit, l'équipe de Werner Daemen s'est battue pour revenir de la 10e place au top 5.

Le matin, BMW a encore dû résoudre un problème sur la moto, mais cette fois-ci, l'équipe a perdu quelques minutes et se retrouve à la cinquième place après deux tiers de la course.

Mais c'est vers la mi-course que le drame s'est produit pour Honda. Avec Josh Hook, Mike di Meglio et Alan Techer, l'actuelle équipe numéro un mondiale de F.C.C. TSR Honda France était en passe de remporter le titre mondial et occupait la troisième place en course lorsque la CBR1000RR-R SP a soudainement cessé de fonctionner.

Après 16 heures de course sur le circuit Paul Ricard, le Yoshimura SERT Motul, avec Gregg Black, Etienne Masson et Sylvain Guintoli, qui dispute sa dernière course pour le SERT, occupe la première position. Le champion du monde aux 17 victoires a donc empoché 10 points pour la première place après 8 et 16 heures de course. Le Yamaha Austria Racing Team était deuxième après 16 heures de course, ce qui rapporte à nouveau 9 points au deuxième du championnat du monde.

Au classement virtuel du championnat du monde, c'est toujours la Honda qui est en tête, mais le YART n'a plus que quatre points de retard sur l'équipe de Masakazu Fuji. L'équipe d'usine BMW occupe la troisième place avec 31 points de retard. Pour information, à la fin de la course, il y aura encore 60 points pour le vainqueur.

Kawasaki Webike Trickstar (de Puniet, Watanabe, Leblanc) ainsi que le numéro 333 (Viltais Honda Racing) avec Florian Alt, Leandro Mercado et Steven Odendaal ont dû faire face à des problèmes mineurs. Les deux équipes ont fait des arrêts imprévus dans les stands, mais elles finissent tout de même par se battre pour le top 6.

Juste derrière, National Motos (Honda), le favori pour le titre Superstock, occupe la 7e place du classement général, mais l'équipe composée de Valentin et Sébastien Suchet ainsi que de Guillaume Raymond a la Kawasaki du Team 33 Louit April Moto (Gamarino, Saltarelli, Calia) sur les bras, à seulement une minute.

Tandis que l'équipe Bolliger a longtemps dû courir après le peloton en raison de problèmes électroniques récurrents. Après 16 heures, Nico Thöni se trouve en 22e position, juste derrière Motobox Kremer Racing, qui a empoché un point le matin même pour sa 10e place au classement EWC. LRP Poland a marqué quatre points au championnat du monde, après une course solide de l'équipe BMW.

Bol d'Or, classement après 16 heures :

1. Yoshimura SERT Motul (Black, Guintoli, Masson), Suzuki GSX-R1000Y, 240 tours.

2. YART - Yamaha Official Team EWC (Canepa, Fritz, Hanika), Yamaha YZF-R

3. Honda Viltais Racing (Alt, Odendaal, Mercado), Honda CBR1000 RR-R

4. Tati Team Beringer Racing (Krummenacher, Clere, Guittet), Kawasaki ZX-10R

5. BMW Motorrad World Endurance (Reiterberger, Mikhalchik, Guarnoni), BMW M 1000 RR

6. Kawasaki Webike Trickstar (De Puniet, Watanabe, Leblanc), Kawasaki ZX-10R

7. National Motos Honda (S. Suchet, V. Suchet, Raymond), Honda CBR1000 RR-R

8e Team 33 Louit April Moto (Gamarino, Saltarelli, Calia), Kawasaki ZX-10R

9. Chromeburner Rac41 (Leesch, Hardt, Tessels), Honda CBR1000 RR-R

10e Team LRP Poland (Vincon, Puffe, Szkopek), BMW S 1000 RR



En outre :

21. Motobox Kremer Racing (Dehaye, Napoli, Rubin), Yamaha YZF-R1

22e Team Bolliger Switzerland (Thöni, Brenner, Romero Barbosa), Kawasaki ZX-10R

Classement au championnat du monde après 16 heures au Bol d'Or :

1. F.C.C. TSR Honda France, 149 points

2. YART - Yamaha Official Team EWC , 145

3. BMW Motorrad World Endurance, 118

4. Yoshimura SERT Motul, 101

5. Honda Viltais Racing, 78

6. Kawasaki Webike Trickstar, 75

7e Tati Team Beringer, 57

8. ERC Endurance Ducati, 39

9e Team HRC avec Japan Post, 35

10. KM99, 32

11e Motobox Kremer Racing, 31

12. SDG Honda Racing, 26

13. équipe Maco Racing, 26

14e LRP Poland, 24