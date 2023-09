Bol d'Or: dramma per la Honda, Suzuki in testa dopo 16 ore

La squadra ufficiale Honda ha dovuto abbandonare la gara a metà strada per un guasto al motore e così il sogno del titolo di campione del mondo Endurance è finito. La Suzuki è in testa davanti alla Yamaha, che ora è diventata la favorita del campionato mondiale.

Il BMW Motorrad World Endurance Team ha dovuto effettuare una sosta ai box non programmata intorno all'una di notte, poiché un problema tecnico ha impedito alla M1000RR di gareggiare secondo i piani. Markus Reiterberger, tuttavia, è rientrato in gara dopo pochi minuti. Nel corso della notte, la squadra di Werner Daemen ha lottato per rientrare nei primi cinque dal 10° posto.

Al mattino BMW ha dovuto nuovamente risolvere un problema alla moto, questa volta perdendo alcuni minuti, tanto che la squadra si trova al 5° posto dopo due terzi di gara.

Verso la metà della gara, tuttavia, si è consumato il dramma per la Honda. Il team campione del mondo in carica F.C.C. TSR Honda France con Josh Hook, Mike di Meglio e Alan Techer era sulla strada migliore per il titolo mondiale e al terzo posto in gara, quando la CBR1000RR SP ha improvvisamente smesso di funzionare regolarmente.

Dopo 16 ore sul Circuito Paul Ricard, la Yoshimura SERT Motul con Gregg Black, Etienne Masson e Sylvain Guintoli, che sta correndo la sua ultima gara per la SERT, si trova in prima posizione. Il 17 volte Campione del Mondo ha così raccolto 10 punti per il primo posto dopo otto e 16 ore rispettivamente. Lo Yamaha Austria Racing Team si trovava in seconda posizione dopo 16 ore, il che significa che nove punti sono andati ancora una volta sul conto del secondo classificato del Campionato del Mondo.

Nella classifica virtuale del WRC, la Honda è ancora in testa, ma lo YART è a soli quattro punti dal team di Masakazu Fuji. Il team BMW si trova al terzo posto, a 31 punti di distanza. Per informazioni: alla fine della gara ci sono ancora 60 punti per il vincitore.

La Kawasaki Webike Trickstar (de Puniet, Watanabe, Leblanc) e la partenza numero 333 (Viltais Honda Racing) con Florian Alt, Leandro Mercado e Steven Odendaal hanno dovuto lottare con problemi minori. Entrambe le squadre hanno effettuato soste non programmate ai box, ma alla fine sono ancora in lotta per i primi 6 posti.

Alle loro spalle c'è National Motos (Honda), la favorita per il titolo Superstock, al 7° posto assoluto, ma la squadra con Valentin e Sebastien Suchet e Guillaume Raymond ha la Kawasaki del Team 33 Louit April Moto (Gamarino, Saltarelli, Calia) con il fiato sul collo a un minuto di distanza.

Mentre il team Bolliger ha dovuto inseguire a lungo il gruppo a causa di ripetuti problemi con l'elettronica. Dopo 16 ore, Nico Thöni si trova in 22a posizione, direttamente dietro a Motobox Kremer Racing, che in mattinata ha raccolto un punto per la posizione 10 nella classifica EWC. LRP Poland ha conquistato quattro punti WRC dopo che la squadra BMW ha disputato un'ottima gara.

Bol d'Or, classifica dopo 16 ore:

1° Yoshimura SERT Motul (Black, Guintoli, Masson), Suzuki GSX-R1000Y, 240 giri.

2° YART - Yamaha Official Team EWC (Canepa, Fritz, Hanika), Yamaha YZF-R

3° Honda Viltais Racing (Alt, Odendaal, Mercado), Honda CBR1000 RR-R

4° Tati Team Beringer Racing (Krummenacher, Clere, Guittet), Kawasaki ZX-10R

5° BMW Motorrad World Endurance (Reiterberger, Mikhalchik, Guarnoni), BMW M 1000 RR

6° Kawasaki Webike Trickstar (De Puniet, Watanabe, Leblanc), Kawasaki ZX-10R

7° National Motos Honda (S. Suchet, V. Suchet, Raymond), Honda CBR1000 RR-R

8° Team 33 Louit April Moto (Gamarino, Saltarelli, Calia), Kawasaki ZX-10R

9° Chromeburner Rac41 (Leesch, Hardt, Tessels), Honda CBR1000 RR-R

10° Team LRP Poland (Vincon, Puffe, Szkopek), BMW S 1000 RR.



Inoltre:

21° Motobox Kremer Racing (Dehaye, Napoli, Rubin), Yamaha YZF-R1.

22° Team Bolliger Svizzera (Thöni, Brenner, Romero Barbosa), Kawasaki ZX-10R.

Classifica del Campionato del Mondo dopo 16 ore al Bol d'Or:

1° F.C.C. TSR Honda France, 149 punti.

2° YART - Yamaha Official Team EWC , 145

3° BMW Motorrad World Endurance, 118

4° Yoshimura SERT Motul, 101

5° Honda Viltais Racing, 78

6° Kawasaki Webike Trickstar, 75

7° Tati Team Beringer, 57

8° ERC Endurance Ducati, 39

9° Team HRC con Japan Post, 35

10° KM99, 32

11. Motobox Kremer Racing, 31

12° SDG Honda Racing, 26

13° Maco Racing Team, 26

14. LRP Polonia, 24