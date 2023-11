Nyck de Vries dans l'hypercar Toyota pour la saison 2024 du WEC

Le rapide Néerlandais passe dans le cockpit de Toyota WEC et remplace José María López aux côtés de Mike Conway et Kamui Kobayashi. López devrait rester dans le WEC et piloter la Lexus RC F GT3.

Ce qui n'était qu'une rumeur depuis un certain temps dans le paddock du WEC est enfin officiel. Nyck de Vries devient pilote à plein temps pour le programme WEC de Toyota. Le Néerlandais prend place dans la GR010 Hybrid n°7 et partage ainsi le cockpit avec le Britannique Mike Conway et le Japonais Kamui Kobayashi.

"Je suis très heureux de revenir à la course d'endurance, et plus particulièrement au Toyota Gazoo Racing. J'ai toujours aimé les courses d'endurance et c'est une discipline avec une dynamique incroyable en ce moment", a déclaré de Vries. "J'ai eu un autre rôle dans l'équipe pendant un certain temps, mais je n'ai jamais eu l'occasion de faire de la course. C'est donc génial d'en arriver là. Je tiens à remercier l'équipe pour son soutien continu et sa confiance en moi. Je suis très impatient de partager la voiture n° 7 avec Mike et Kamui. Ce sont tous deux des pilotes très talentueux qui ont accompli beaucoup de choses".

Comme nous l'avons laissé entendre, de Vries n'est pas un nouveau venu dans l'équipe Toyota. De 2020 à 2022, il a déjà été pilote d'essai et de développement chez Toyota. En fait, il aurait déjà été question de promouvoir le Néerlandais dans un cockpit de course pour la saison 2023, mais il avait alors reçu une offre de la Formule 1. Dans la catégorie reine, de Vries a toutefois été remplacé après dix courses. Entre 2020 et 2022, il a également participé à quelques courses dans la catégorie LMP2.

José María López, qui courait auparavant avec Conway et Kobayashi, devrait rester dans le WEC. Il est prévu qu'il prenne place dans le cockpit de l'une des deux Lexus RC F GT3 qu'Akkodis ASP prévoit d'engager en 2024 dans la nouvelle catégorie LMGT3 du championnat du monde. Actuellement, le plateau du WEC pour 2024 n'est pas encore confirmé. Il est néanmoins très probable que les deux Lexus GT3 seront présentes sur la grille.

Toyota a également engagé un nouveau pilote de réserve. Il s'agit de Ritomo Miyata. Le Japonais a remporté la Super Formula et la catégorie GT500 en Super GT japonais en 2023. En 2024, Miyata participera également à la catégorie LMP2 de l'ELMS (European Le Mans Series).