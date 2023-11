Nyck de Vries sulla hypercar Toyota nella stagione WEC 2024

Ciò che si vociferava da tempo nel paddock del WEC è finalmente ufficiale. Nyck de Vries diventerà un pilota a tempo pieno per il programma WEC di Toyota. L'olandese si trasferirà sulla GR010 Hybrid numero 7, condividendo l'abitacolo con il britannico Mike Conway e il giapponese Kamui Kobayashi.

"Sono molto felice di tornare alle gare di durata, in particolare al Toyota Gazoo Racing. Mi sono sempre piaciute le gare di durata e al momento è una disciplina con un incredibile slancio", ha dichiarato de Vries. "Per un po' di tempo ho ricoperto un ruolo diverso all'interno del team, ma non ho mai avuto la possibilità di correre. Per questo è fantastico che stia accadendo ora. Vorrei ringraziare il team per il suo continuo sostegno e la fiducia che ripone in me. Non vedo l'ora di condividere la vettura n. 7 con Mike e Kamui. Sono entrambi piloti di grande talento che hanno ottenuto molti risultati".

Come indicato, de Vries non è un nuovo arrivato nel team Toyota. Era già stato un pilota di prova e sviluppo della Toyota dal 2020 al 2022. In realtà, secondo quanto riferito, c'era l'intenzione di promuovere l'olandese all'abitacolo da gara per la stagione 2023, ma poi ha ricevuto un'offerta dalla Formula 1. Nella classe regina, tuttavia, de Vries è stato sostituito dopo appena dieci gare. Ha corso anche nella classe LMP2 per alcune gare tra il 2020 e il 2022.

José María López, che in precedenza ha corso con Conway e Kobayashi, rimarrà nel WEC. È destinato all'abitacolo di una delle due Lexus RC F GT3 che Akkodis ASP intende schierare nella nuova classe LMGT3 del WEC nel 2024. Tuttavia, il campo del WEC per il 2024 non è ancora stato confermato. Tuttavia, è molto probabile che le due vetture GT3 Lexus saranno presenti sulla griglia di partenza.

Toyota ha anche ingaggiato un nuovo pilota di riserva. Si tratta di Ritomo Miyata. Il pilota giapponese ha vinto la Super Formula e la classe GT500 nel Super GT giapponese nel 2023. Nel 2024, Miyata gareggerà anche nella classe LMP2 della ELMS (European Le Mans Series).