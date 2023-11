Nyck de Vries no hipercarro Toyota na época de 2024 do WEC

O veloz holandês vai para o cockpit do Toyota WEC e substitui José María López ao lado de Mike Conway e Kamui Kobayashi. López vai manter-se no WEC e conduzir o Lexus RC F GT3.

O que tem sido objeto de rumores no paddock do WEC há já algum tempo é finalmente oficial. Nyck de Vries vai tornar-se piloto a tempo inteiro do programa WEC da Toyota. O holandês vai para o #7 GR010 Hybrid, partilhando o cockpit com o britânico Mike Conway e o japonês Kamui Kobayashi.

"Estou muito feliz por regressar às corridas de resistência, especialmente à Toyota Gazoo Racing. Sempre gostei de corridas de resistência e é uma disciplina com uma dinâmica incrível neste momento", disse de Vries. "Estive numa função diferente na equipa durante algum tempo, mas nunca tive a oportunidade de correr. É por isso que é ótimo que isso esteja a acontecer agora. Gostaria de agradecer à equipa pelo seu apoio contínuo e pela confiança que depositaram em mim. Estou realmente ansioso por partilhar o carro n.º 7 com o Mike e o Kamui. São ambos pilotos muito talentosos que já alcançaram muito".

Como indicado, de Vries não é um recém-chegado à equipa Toyota. Ele já foi piloto de testes e desenvolvimento na Toyota de 2020 a 2022. Na verdade, havia planos para promover o holandês ao cockpit de corrida para a temporada de 2023, mas ele recebeu uma oferta da Fórmula 1. No entanto, na categoria rainha, de Vries foi substituído após apenas dez corridas. Ele também competiu na classe LMP2 durante algumas corridas entre 2020 e 2022.

José María López, que já correu com Conway e Kobayashi, vai continuar no WEC. Ele está destinado ao cockpit de um dos dois Lexus RC F GT3 que a Akkodis ASP pretende colocar em pista na nova classe LMGT3 do WEC em 2024. No entanto, o campo do WEC para 2024 ainda não foi confirmado. No entanto, é muito provável que os dois carros Lexus GT3 estejam na grelha.

A Toyota também já assinou um novo piloto de reserva. Trata-se de Ritomo Miyata. O piloto japonês venceu a Super Fórmula e a classe GT500 no Super GT japonês em 2023. Em 2024, Miyata também competirá na classe LMP2 do ELMS (European Le Mans Series).