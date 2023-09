Max Verstappen en Singapur: dos advertencias

El bicampeón del mundo y actual líder del mundial, Max Verstappen, describió su última práctica en Singapur como "impactante". Su coche nunca estuvo en sintonía con la difícil pista de Singapur, Max incluso tuvo que dar por terminada la jornada tras la Q2 en undécima posición, la primera vez que lo hacía desde Australia 2023, donde la tecnología le había defraudado.

Y entonces Verstappen tuvo que comparecer ante los comisarios de carrera para dar explicaciones a Garry Connelly (Australia), Matteo Perini y Tonio Liuzzi (Italia) y Paul Ng (Singapur) en tres ocasiones. Pero los comisarios no identificaron ninguna infracción lo suficientemente grave como para imponer una sanción.

Esto es lo que ocurrió En el primer segmento de clasificación, Verstappen esperó 14 segundos delante de las luces de salida en verde antes de salir a la pista. Los pilotos que iban detrás de él se irritaron y no sabían si debían adelantarle o no. Los responsables del reglamento de la FIA confirmaron que este caso se pondría de manifiesto tras la última sesión de entrenamientos.

En el segundo segmento de clasificación, el piloto de AlphaTauri Yuki Tsunoda despotricaba como un cabrón porque Verstappen iba a baja velocidad delante de él. De nuevo, los especialistas de la FIA lo confirmaron: esto se investigaría después de los entrenamientos.

Y luego hubo una investigación adicional por parte de los comisarios de carrera porque había habido un verdadero atasco al final de la vuelta en la Q1: algunos pilotos estaban tratando desesperadamente de crear espacio allí para poder hacer una vuelta libre, otros pilotos estaban zigzagueando entre el tráfico, en su vuelta rápida, como el piloto de Williams Logan Sargeant. Verstappen fue uno de los siete pilotos en este grupo de coches lentos.



Resultado: Max Verstappen puede respirar aliviado. Ninguno de los tres casos llevó a una degradación en la parrilla, por dos casos el campeón recibió una advertencia.



En el caso de la salida del pit lane, los jueces concluyeron: "Aunque el piloto no obtuvo ninguna ventaja de este comportamiento, esperó durante un tiempo inusualmente largo en el semáforo, lo que podría haber tenido un efecto potencialmente negativo en sus oponentes. De ahí una advertencia".



Los responsables del reglamento también afirman que los pilotos que iban detrás de Verstappen bien podrían haber adelantado a Max, pero sería mejor que un piloto saliera del pit lane con normalidad.



También hay tarjeta amarilla por retrasar a Tsunoda. Los comisarios de la FIA reprendieron que el equipo también tenía el deber de advertir al piloto del tráfico que se aproximaba. De ahí la multa de 5000 euros para Red Bull Racing.



En cuanto al atasco antes de la última curva, no hay sanción para Verstappen. El holandés declaró que había hecho todo lo posible por apartarse del camino de los conductores que se acercaban a gran velocidad. Los cuatro comisarios de carrera no pudieron ver ninguna infracción por parte de Verstappen.



Siempre que no haya sanciones en el campo, Max Verstappen saldrá en el Gran Premio de Singapur desde la undécima posición de la parrilla. En los comisarios de carrera, Logan Sargeant declaró que Verstappen obviamente había intentado apartarse de su camino.





Clasificación, Singapur

01 - Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30.984 min

02 George Russell (GB), Mercedes, 1:31.056

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31.063

04 - Lando Norris (GB), McLaren, 1:31.270

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:31.485

06 - Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31.575

07 Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31.615

08º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:31.673

09º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31.808

10º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:32.268

11º Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32.173

12º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32.274

13º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:32.310

14º Alex Albon (T), Williams, 1:33.147

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, sin tiempo

16º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:32.809

17º Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32.902

18º Logan Sargeant (USA), Williams, 1:33.252

19º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:33.258

20 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:33.397