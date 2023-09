Max Verstappen à Singapour : deux avertissements

Le double champion du monde et actuel leader du championnat, Max Verstappen, a qualifié sa séance d'essais finaux à Singapour de "choquante". Sa voiture n'a jamais été en phase avec le difficile circuit de Singapour, Max a même dû s'arrêter en onzième position après la Q2, pour la première fois depuis l'Australie de 2023, où la technique l'avait laissé tomber.

Et puis Verstappen a dû se présenter devant les commissaires de course pour s'expliquer sur trois cas devant Garry Connelly (Australie), Matteo Perini et Tonio Liuzzi (Italie) et Paul Ng (Singapour). Mais les gardiens du règlement ne reconnaissent aucune infraction suffisamment grave pour justifier une pénalité.

Voilà ce qui s'est passé : Lors du premier segment des qualifications, Verstappen a attendu 14 secondes devant le feu de départ passé au vert avant de prendre la piste. Les pilotes derrière lui étaient irrités et ne savaient pas s'ils devaient passer ou non. Les régulateurs de la FIA ont confirmé que ce cas serait mis en lumière après les essais finaux.

Lors du deuxième segment des qualifications, le pilote d'AlphaTauri, Yuki Tsunoda, s'est mis à râler comme un moineau parce que Verstappen était devant lui à faible allure. Une fois de plus, les spécialistes de la FIA ont confirmé : cela fera l'objet d'une enquête après les essais.

Et puis il y a eu une enquête supplémentaire des commissaires de course parce qu'il y avait un vrai bouchon en fin de tour en Q1 - certains pilotes essayaient désespérément de se faire de la place pour pouvoir faire un tour libre, d'autres pilotes se faufilaient dans le trafic sur leur tour rapide, comme Logan Sargeant, le pilote Williams. Verstappen, l'un des sept pilotes, s'est retrouvé dans ce groupe de voitures lentes.



Résultat : Max Verstappen peut respirer. Aucun des trois cas n'entraîne un recul sur la grille de départ, le champion reçoit un avertissement pour deux cas.



Dans l'affaire de la sortie des stands, les gardiens du règlement concluent : "Bien que ce comportement n'ait pas conféré d'avantage au pilote, il a attendu anormalement longtemps au feu, ce qui aurait pu avoir des conséquences potentiellement négatives pour ses adversaires. D'où un avertissement".



Les régulateurs expliquent également que les pilotes derrière Verstappen auraient très bien pu passer Max, mais qu'il aurait été préférable qu'un pilote quitte la voie des stands normalement.



Un carton jaune est également attribué pour avoir retardé Tsunoda. Les commissaires de la FIA reprochent à l'équipe d'avoir été obligée d'avertir le pilote de l'approche du trafic. Red Bull Racing écope donc d'une amende de 5000 euros.



En ce qui concerne l'embouteillage avant le dernier virage, il n'y a pas de sanction pour Verstappen. Le Néerlandais a indiqué qu'il avait fait de son mieux pour éviter les pilotes qui arrivaient à vive allure. Les quatre commissaires de course n'ont pas pu constater d'infraction de la part de Verstappen.



A moins que des pénalités n'interviennent dans le peloton, Max Verstappen prendra le départ du Grand Prix de Singapour en 11e position. Auprès des commissaires de course, Logan Sargeant a indiqué que Verstappen avait visiblement tenté de l'éviter.





Qualifications, Singapour

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30,984 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:31.056

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,063

04 Lando Norris (GB), McLaren, 1:31.270

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:31,485

06. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31,575

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31,615

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:31,673

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,808

10. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:32,268

11. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32,173

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32,274

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:32,310

14. Alex Albon (T), Williams, 1:33,147

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, sans temps

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:32,809

17. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32,902

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:33,252

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:33,258

20e Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:33,397