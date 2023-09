Max Verstappen a Singapore: due ammonizioni

Il due volte campione del mondo e attuale leader della classifica iridata Max Verstappen ha definito le sue ultime prove a Singapore "scioccanti". La sua auto non è mai stata in sintonia con il difficile tracciato di Singapore, tanto che Max ha dovuto abbandonare la giornata dopo la Q2 all'undicesimo posto, per la prima volta da Australia 2023, dove la tecnologia lo aveva deluso.

E poi Verstappen ha dovuto presentarsi davanti ai commissari di gara per dare spiegazioni a Garry Connelly (Australia), Matteo Perini e Tonio Liuzzi (Italia) e Paul Ng (Singapore) in tre occasioni. Ma i commissari non riescono a individuare alcuna infrazione abbastanza grave da comportare un trasferimento di penalità.

Ecco cosa è successo: Nel primo segmento di qualifica, Verstappen ha atteso 14 secondi davanti al semaforo verde prima di scendere in pista. I piloti dietro di lui erano irritati e non sapevano se dovevano passare o meno. I responsabili del regolamento della FIA hanno confermato che questo caso sarà evidenziato dopo l'ultima sessione di prove.

Nel secondo segmento di qualifiche, il pilota dell'AlphaTauri Yuki Tsunoda ha inveito come un bastardo perché Verstappen era a bassa velocità davanti a lui. Anche in questo caso, gli specialisti della FIA hanno confermato che la questione sarebbe stata esaminata dopo le prove.

E poi c'è stata un'ulteriore indagine da parte dei commissari di gara perché c'era stato un vero e proprio arretramento alla fine del giro in Q1 - alcuni piloti stavano disperatamente cercando di creare spazio per poter fare un giro libero, altri piloti stavano tessendo attraverso il traffico, nel loro giro veloce, come il pilota della Williams Logan Sargeant. Verstappen era uno dei sette piloti in questo gruppo di auto lente.



Risultato: Max Verstappen può tirare un sospiro di sollievo. Nessuno dei tre casi ha comportato una retrocessione sulla griglia di partenza, mentre in due casi il campione ha ricevuto un'ammonizione.



Nel caso dell'uscita dalla corsia dei box, i giudici hanno concluso: "Sebbene il pilota non abbia tratto alcun vantaggio da questo comportamento, ha atteso un tempo insolitamente lungo al semaforo, che avrebbe potuto avere un effetto potenzialmente negativo sugli avversari. Da qui un'ammonizione".



I responsabili del regolamento spiegano anche che i piloti dietro Verstappen avrebbero potuto benissimo superare Max, ma sarebbe stato meglio se un pilota avesse lasciato la corsia dei box normalmente.



C'è anche un cartellino giallo per aver ostacolato Tsunoda. I commissari della FIA hanno ribadito che il team aveva anche il dovere di avvertire il pilota del traffico in avvicinamento. Da qui una multa di 5000 euro per la Red Bull Racing.



Per quanto riguarda l'ingorgo prima dell'ultima curva, non c'è stata alcuna penalità per Verstappen. L'olandese ha dichiarato di aver fatto del suo meglio per togliersi di mezzo dai piloti che si avvicinavano in velocità. I quattro commissari di gara non hanno riscontrato alcuna infrazione da parte di Verstappen.



Se non ci saranno penalità sul campo, Max Verstappen partirà per il Gran Premio di Singapore dall'11° posto in griglia. Logan Sargeant, commissario di gara, ha dichiarato che Verstappen ha ovviamente cercato di togliersi di mezzo.





Qualifiche, Singapore

01 - Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30.984 min.

02 George Russell (GB), Mercedes, 1:31.056

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31.063

04 - Lando Norris (GB), McLaren, 1:31.270

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:31.485

06 - Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31.575

07 Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31.615

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, 1:31.673

09° Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31.808

10° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:32.268

11° Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32.173

12° Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32.274

13° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:32.310

14° Alex Albon (T), Williams, 1:33.147

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, nessun tempo

16° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:32.809

17° Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32.902

18° Logan Sargeant (USA), Williams, 1:33.252

19° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:33.258

20 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:33.397