Lando Norris: Por qué se rió de Max Verstappen

No, no era satisfacción ni regodeo. Más bien fue una gran sorpresa. Porque Red Bull Racing no tuvo ninguna posibilidad de ganar en Singapur durante todo el fin de semana de carreras, lo que fue sorprendente a la vista de su dominio anterior.

Los responsables temían de antemano que sería difícil, pero la realidad fue un poco más complicada.

Para asombro de la competencia. "No sé con qué estaban luchando este fin de semana", dijo Norris tras su segundo puesto. "Cuando vi el onboard [de Verstappen] ayer, como que me reí porque nunca había visto el coche tan mal".

Pero Norris espera que Verstappen y compañía se recuperen ya el próximo fin de semana en Japón. "Max también se reía de ello. Veremos el próximo fin de semana. Creo que probablemente volverán a estar delante", dijo Norris.

Lo que sería un poco una pena, y no sólo desde el punto de vista de Norris, porque sin Red Bull dominando claramente, varios coches están muy juntos.

"Si Red Bull no estuviera aquí, ya habría ganado dos carreras", dijo Norris. "Creo que siempre ha habido grandes batallas. A veces es 'lo mejor del resto'. Yo no diría que sólo somos nosotros. No creo que Aston Martin esté muy lejos. Estaban muy cerca al principio de la temporada, pero han bajado. AlphaTauri ha sido muy rápido este fin de semana, pero no han estado a la altura cuando lo necesitaban".

Norris continuó: "Creo que es genial. El mejor equipo siempre parece robarle el protagonismo al resto. Si quitamos a Mercedes hace unos años y a Red Bull ahora, las batallas por el resto de posiciones siempre habrían sido increíbles y habría habido muchos ganadores diferentes en cada carrera o temporada."

GP de Singapur, circuito urbano de Marina Bay

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37.418 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0.812 seg.

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.269

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21.177

05 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21.441

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +38.441

07 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41.479

08 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54.534

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05.918 min

10º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12.116

11º Alex Albon (T), Williams, +1:13.417

12º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:23.649

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26.201

14º Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26.889

15º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27.603

Fuera

George Russell (GB), Mercedes, accidente

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, abandono

Esteban Ocon (F), Alpine, caja de cambios

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, accidente





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 15 de 22 Grandes Premios, incluidos 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 374 puntos

02 Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05 Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10º Gasly 45

11º Piastri 42

12º Ocon 36

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 597 puntos

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04º Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5