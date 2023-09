Lando Norris : pourquoi il s'est moqué de Max Verstappen

Lando Norris a décroché une deuxième place pour la troisième fois de la saison. Après le GP de Singapour, il parle du suspense en Formule 1 - et d'un fou rire.

Non, ce n'était pas de la satisfaction ou de la jubilation. Plutôt une grosse surprise. Car Red Bull Racing a passé le week-end de course à Singapour sans aucune chance de victoire, ce qui était surprenant au vu de sa domination jusqu'à présent.

Les responsables avaient certes déjà craint à l'avance que la situation serait difficile, mais la réalité s'est avérée encore un peu plus compliquée.

Au grand étonnement de la concurrence. "Je ne sais pas ce qu'ils ont dû affronter ce week-end", a déclaré Norris après sa deuxième place. "Quand j'ai vu l'onboard [de Verstappen] hier, j'ai en quelque sorte ri parce que je n'ai jamais vu la voiture aussi mal".

Norris s'attend toutefois à ce que Verstappen et consorts reviennent dès le week-end prochain au Japon. "Max en a aussi ri. Nous verrons le week-end prochain. Je pense qu'ils seront probablement à nouveau en tête", a déclaré Norris.

Ce qui serait un peu dommage, et pas seulement du point de vue de Norris, car sans Red Bull nettement dominante, certaines voitures se tiennent de près.

"Si Red Bull n'était pas là, j'aurais déjà gagné deux courses", a déclaré Norris. "Je pense qu'il y a toujours eu de belles bagarres. Parfois, c'est ce 'best of the rest'. Je ne dirais pas que c'est juste nous. Je ne pense pas qu'Aston Martin soit loin derrière. Au début de la saison, ils étaient très proches, mais ils ont perdu du terrain. AlphaTauri était très rapide ce week-end, ils n'ont juste pas réussi à le réunir quand ils en avaient besoin".

Norris poursuit : "Je pense que c'est formidable. La meilleure équipe semble toujours voler la vedette au reste d'une manière ou d'une autre. Si vous enlevez Mercedes il y a quelques années et Red Bull maintenant, les batailles pour les positions restantes auraient toujours été incroyables et il y aurait eu beaucoup de vainqueurs différents à chaque course ou saison".

GP de Singapour, circuit de Marina Bay Street

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37,418 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,269

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,177

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +38,441

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,479

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,534

09. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05,918 min

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12,116

11. Alex Albon (T), Williams, +1:13,417

12e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:23,649

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26,201

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26,889

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,603

Out

George Russell (GB), Mercedes, Crash

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, abandon

Esteban Ocon (F), Alpine, boîte de vitesses

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, crash





Classement au championnat du monde (après 15 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 374 points

02. Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05. Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10. Gasly 45

11. Piastri 42

12. Ocon 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 597 points

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5