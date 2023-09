Lando Norris: perché ha riso di Max Verstappen

Lando Norris è arrivato secondo per la terza volta in questa stagione. Dopo il GP di Singapore, parla delle emozioni della Formula 1 e di una risata.

No, non era soddisfazione o gongolamento. Piuttosto, è stata una grande sorpresa. Perché la Red Bull Racing non ha avuto alcuna possibilità di vincere a Singapore per tutto il weekend di gara, il che è stato sorprendente visto il suo precedente dominio.

I responsabili avevano temuto in anticipo che sarebbe stato difficile, ma la realtà è stata un po' più complicata.

Con grande stupore della concorrenza. "Non so con cosa abbiano avuto difficoltà questo fine settimana", ha detto Norris dopo il suo secondo posto finale. "Quando ieri ho visto l'onboard di [Verstappen], mi sono messo a ridere perché non ho mai visto la macchina così male".

Ma Norris si aspetta che Verstappen e co. si riprendano già il prossimo fine settimana in Giappone. "Anche Max ci ha riso sopra. Vedremo il prossimo fine settimana. Penso che probabilmente torneranno davanti", ha detto Norris.

Il che sarebbe un po' un peccato, e non solo dal punto di vista di Norris, perché senza la Red Bull che domina chiaramente, molte vetture sono vicine.

"Se la Red Bull non fosse qui, avrei già vinto due gare", ha detto Norris. "Penso che ci siano sempre state grandi battaglie. A volte si tratta di 'best of the rest'. Non direi che siamo solo noi. Non credo che l'Aston Martin sia molto lontana. All'inizio della stagione erano molto vicini, ma sono calati. L'AlphaTauri è stata molto veloce questo fine settimana, ma non è riuscita a mettere insieme i pezzi quando ne aveva bisogno".

Norris ha continuato: "Penso che sia fantastico. Il team migliore sembra sempre rubare la scena agli altri. Se si toglie la Mercedes qualche anno fa e la Red Bull adesso, le battaglie per le altre posizioni sarebbero sempre state incredibili e ci sarebbero stati molti vincitori diversi in ogni gara o stagione".

GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37.418 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 sec.

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.269

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21.177

05 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +38.441

07 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41.479

08 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54.534

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05.918 min.

10° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12.116

11° Alex Albon (T), Williams, +1:13.417

12° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:23.649

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26.201

14° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26.889

15° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27.603

Fuori

George Russell (GB), Mercedes, incidente

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, ritiro

Esteban Ocon (F), Alpine, cambio

Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, incidente





Classifica del Campionato del mondo (dopo 15 dei 22 Gran Premi, compresi 3 dei 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 374 punti

02 Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05 Sainz 142

06. Leclerc 123

07 Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10° Gasly 45

11° Piastri 42

12° Ocon 36

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 597 punti

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5