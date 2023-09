Alonso sin puntos por primera vez: Carrera para olvidar

Fernando Alonso no puntuó en el GP de Singapur por primera vez esta temporada. El español se mostró correspondientemente contrariado tras el "cero".

El hecho de que Fernando Alonso haya terminado siempre en los puntos hasta ahora demuestra lo fuerte que está siendo la temporada de Aston Martin. Y lo fuerte que está siendo la temporada del español. Su peor resultado antes del GP de Singapur fue un noveno puesto. En la carrera urbana del domingo, el bicampeón del mundo terminó en una decepcionante 15ª posición.

Para Alonso, por tanto, no fue sorprendente que fuera "una carrera para olvidar: no tuvimos el ritmo que esperábamos, pasaron demasiadas cosas", resumió.

Por un lado, cometió un error en el pit lane, lo que le valió una penalización de cinco segundos. Además, hubo "una parada en boxes lenta, tráfico, todo en una carrera", dijo Alonso. Una de las consecuencias del fallo es que ahora sólo es cuarto en la general con 170 puntos, mientras que Lewis Hamilton, que acabó tercero, le ha adelantado con 180 puntos.

"Ojalá podamos tachar todas estas cosas malas, aprender de ellas y hacerlo mejor en Japón", dijo el español, que describió el Aston Martin como "inconducible" durante la carrera.

¿Qué quiso decir con eso? "Tenemos que analizarlo. Después de la parada en boxes quemamos los neumáticos muy rápido. Ha sido una carrera dura. Tenemos que fijarnos en los detalles".

La buena noticia es que no hay mucho tiempo para preocuparse, con el fin de semana ya en marcha en Japón. "Todos esperábamos un fin de semana fuerte en Singapur. No fue el caso. No cumplimos. Esperemos estar mejor en Japón. Quizá haya una sorpresa agradable. Esperemos que así sea", dijo Alonso.

GP de Singapur, circuito urbano de Marina Bay

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37.418 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0.812 seg.

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.269

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21.177

05 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21.441

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +38.441

07 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41.479

08 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54.534

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05.918 min

10º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12.116

11º Alex Albon (T), Williams, +1:13.417

12º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:23.649

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26.201

14º Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26.889

15º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27.603

Fuera

George Russell (GB), Mercedes, accidente

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, abandono

Esteban Ocon (F), Alpine, caja de cambios

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, accidente





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 15 de 22 Grandes Premios, incluidos 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 374 puntos

02 Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05 Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10º Gasly 45

11º Piastri 42

12º Ocon 36

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 597 puntos

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04º Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5