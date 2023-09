Alonso n'a pas marqué de points pour la première fois : Une course à oublier

Le fait que Fernando Alonso ait toujours marqué des points jusqu'à présent prouve à quel point la saison d'Aston Martin est forte. Et à quel point la saison de l'Espagnol est forte. Son plus mauvais classement était une neuvième place avant le GP de Singapour. Lors de la course en ville de dimanche, le double champion du monde a terminé à une décevante 15e place.

Pour Alonso, ce fut donc sans surprise "une course à oublier - nous n'avions pas le rythme que nous espérions, il s'est passé trop de choses", résume-t-il.

D'une part, il a lui-même commis une erreur à l'entrée des stands, qui lui a valu une pénalité de cinq secondes, à laquelle s'est ajoutée "un arrêt au stand lent, du trafic, tout cela en une seule course", a déclaré Alonso. Une conséquence de cet échec : avec 170 points, il n'est plus que quatrième au classement général, Lewis Hamilton, qui a terminé troisième, l'a dépassé avec 180 points.

"Espérons que nous pourrons faire une croix sur toutes ces mauvaises choses, en tirer des leçons et faire mieux au Japon", a déclaré l'Espagnol, qui a qualifié l'Aston Martin d'"impraticable" pendant la course.

Que voulait-il dire par là ? "Il faut que nous regardions cela. Après l'arrêt au stand, nous avons brûlé les pneus très rapidement. C'était donc une course difficile. Nous devons regarder les détails".

La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de temps pour s'énerver, car le week-end prochain, la course reprendra déjà au Japon. "Nous nous attendions tous à un week-end fort à Singapour. Cela n'a pas été le cas. Nous n'avons pas été à la hauteur. Espérons que nous ferons mieux au Japon. Il y aura peut-être une bonne surprise. Espérons-le", a déclaré Alonso.

GP de Singapour, circuit de Marina Bay Street

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37,418 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 sec.

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,269

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,177

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +38,441

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,479

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,534

09. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05,918 min

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12,116

11. Alex Albon (T), Williams, +1:13,417

12e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:23,649

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26,201

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26,889

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,603

Out

George Russell (GB), Mercedes, Crash

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, abandon

Esteban Ocon (F), Alpine, boîte de vitesses

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, crash





Classement au championnat du monde (après 15 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 374 points

02. Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05. Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10. Gasly 45

11. Piastri 42

12. Ocon 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 597 points

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5