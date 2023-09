Alonso per la prima volta senza punti: Gara da dimenticare

Per la prima volta in questa stagione, Fernando Alonso non è riuscito a conquistare punti nel GP di Singapore. Lo spagnolo era di conseguenza scontento dopo lo "zero".

Il fatto che Fernando Alonso sia sempre arrivato a punti finora dimostra quanto sia forte la stagione della Aston Martin. E quanto sia forte la stagione dello spagnolo. Il suo peggior piazzamento prima del GP di Singapore era il nono posto. Nella gara cittadina di domenica, il due volte campione del mondo ha ottenuto un deludente 15° posto.

Per Alonso, quindi, non c'è da stupirsi che sia stata "una gara da dimenticare: non abbiamo avuto il ritmo che speravamo, sono successe troppe cose", ha riassunto.

Da un lato, ha commesso un errore nella corsia dei box, che gli è valso una penalità di cinque secondi; dall'altro, c'è stato "un pit stop lento, il traffico, tutto in una sola gara", ha detto Alonso. Una conseguenza del fallimento è che ora è solo quarto in classifica generale con 170 punti, mentre Lewis Hamilton, che ha concluso terzo, lo ha superato con 180 punti.

"Speriamo di poter cancellare tutte queste cose negative, imparare da esse e fare meglio in Giappone", ha detto lo spagnolo, che ha descritto l'Aston Martin come "inguidabile" durante la gara.

Cosa intendeva dire? "Dobbiamo analizzare la situazione. Dopo il pit stop abbiamo bruciato le gomme molto rapidamente. È stata una gara difficile. Dobbiamo analizzare i dettagli".

La buona notizia è che non c'è molto tempo per preoccuparsi, visto che il weekend in Giappone è già iniziato. "Ci aspettavamo tutti un weekend forte a Singapore. Non è stato così. Non abbiamo ottenuto risultati. Speriamo di fare meglio in Giappone. Forse ci sarà una bella sorpresa. Speriamo", ha dichiarato Alonso.

GP di Singapore, Circuito cittadino di Marina Bay

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37.418 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 sec.

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.269

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21.177

05 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +38.441

07 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41.479

08 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54.534

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05.918 min.

10° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12.116

11° Alex Albon (T), Williams, +1:13.417

12° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:23.649

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26.201

14° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26.889

15° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27.603

Fuori

George Russell (GB), Mercedes, incidente

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, ritiro

Esteban Ocon (F), Alpine, cambio

Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, incidente





Classifica del Campionato del mondo (dopo 15 dei 22 Gran Premi, compresi 3 dei 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 374 punti

02 Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05 Sainz 142

06. Leclerc 123

07 Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10° Gasly 45

11° Piastri 42

12° Ocon 36

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 597 punti

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5