Leclerc, le porteur d'eau de Ferrari : faire un meilleur travail

Pour Charles Leclerc, les sentiments étaient mitigés après le GP de Singapour. Ferrari a enfin pu fêter une nouvelle victoire sur le circuit urbain. Leclerc a également contribué activement à rendre ce succès possible. Toutefois, le pilote de 25 ans n'a pas la prétention d'être le porteur d'eau de son coéquipier. C'est ce qu'il a fait à Singapour.

Mais grâce aux qualifications, au cours desquelles Leclerc a terminé troisième et Carlos Sainz a décroché la pole position, c'était déjà clair avant, à moins que des choses complètement folles ne se produisent en course.

"Je savais que cette course serait difficile", a expliqué Leclerc à Sky Sports F1.

Ferrari a souvent été critiquée par le passé pour une mauvaise tactique ou une stratégie ratée, mais cette fois-ci, les Rouges ont fait tout ce qu'il fallait dans leur approche, puisque Leclerc a rapidement dépassé George Russell depuis la troisième place sur la grille de départ avec les pneus tendres (le seul du top 15) et s'est placé derrière Sainz.

"Dans le premier relais, il s'agissait surtout pour moi de protéger Carlos et de laisser un écart. Ensuite, il y a eu une voiture de sécurité, donc nous avons dû faire un double arrêt. J'ai perdu trois positions. J'étais deuxième, et ensuite cinquième", a expliqué Leclerc, qui voulait en fait conserver la deuxième place derrière Sainz, mais qui a été relégué par les incidents.

"Au redémarrage, je me suis battu avec les pneus et le trafic. Après cela, je savais qu'à partir de ce moment-là, la course allait être difficile. Je pense que l'équipe a bien géré la course, surtout lors du premier relais", a déclaré Leclerc.

Même si le Monégasque a finalement terminé quatrième, il est déçu, mais surtout heureux pour Ferrari et pour cette première victoire après une longue période de disette. "Cela signifie beaucoup. Surtout après tout ce travail acharné", a-t-il déclaré.

Si c'est finalement Sainz qui a été acclamé, c'est grâce à Leclerc lui-même, et il l'a admis sans détour. "Bien sûr, je ne peux pas cacher ma déception, car j'aurais aimé obtenir un meilleur résultat aujourd'hui. Au final, c'était à moi de faire un meilleur travail hier (lors des qualifications). Nous avons parfaitement géré la course, car Carlos a remporté la victoire. Après tout ce travail acharné, c'est un point vraiment positif pour cette année. C'est une belle récompense pour le travail acharné de l'équipe, de Carlos et de moi-même".

GP de Singapour, circuit de Marina Bay Street

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37,418 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,269

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,177

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +38,441

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,479

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,534

09. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05,918 min

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12,116

11. Alex Albon (T), Williams, +1:13,417

12e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:23,649

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26,201

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26,889

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,603

Out

George Russell (GB), Mercedes, Crash

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, abandon

Esteban Ocon (F), Alpine, boîte de vitesses

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, crash





Classement au championnat du monde (après 15 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 374 points

02. Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05. Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10. Gasly 45

11. Piastri 42

12. Ocon 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 597 points

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5