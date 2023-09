Il portatore d'acqua Ferrari Leclerc: fare un lavoro migliore

Charles Leclerc ha provato sentimenti contrastanti dopo il GP di Singapore. La Ferrari ha finalmente potuto festeggiare un'altra vittoria sul circuito cittadino. Leclerc ha anche contribuito attivamente a rendere possibile il successo. Tuttavia, non è ambizione del 25enne essere il portatore d'acqua del suo compagno di squadra. È quello che è stato a Singapore.

Tuttavia, grazie alle qualifiche in cui Leclerc è arrivato terzo e Carlos Sainz ha conquistato la pole position, era già chiaro in anticipo se in gara non fossero successe cose completamente assurde.

"Sapevo che questa gara sarebbe stata difficile", ha detto Leclerc a Sky Sports F1.

La Ferrari è stata spesso criticata in passato per tattiche sbagliate o per una strategia non all'altezza, ma questa volta le Rosse hanno fatto tutto bene con il loro approccio, visto che Leclerc ha passato rapidamente George Russell dalla terza posizione in griglia con le gomme morbide (l'unico nei primi 15) e si è messo dietro Sainz.

"Il primo stint per me consisteva nel proteggere Carlos e lasciare un po' di spazio. Poi c'è stata la safety car, quindi abbiamo dovuto fare una doppia sosta. Ho perso tre posizioni. Ero secondo e poi ero quinto", ha detto Leclerc, che in realtà voleva mantenere il secondo posto dietro a Sainz, ma che è stato penalizzato dall'incidente.

"Alla ripartenza ero in difficoltà con le gomme e il traffico. Poi ho capito che da quel momento in poi sarebbe stata una gara difficile. Credo che la squadra abbia gestito bene la gara, soprattutto nel primo stint", ha dichiarato Leclerc.

Anche se il monegasco è arrivato quarto alla fine, è deluso, ma è soprattutto felice per la Ferrari e per la sua prima vittoria dopo una lunga assenza. "Significa molto. Soprattutto dopo tutto il duro lavoro", ha detto.

Il fatto che sia stato Sainz a essere applaudito alla fine è dipeso da Leclerc stesso, che lo ha ammesso senza mezzi termini. "Naturalmente non posso nascondere la mia delusione perché avrei voluto ottenere un risultato migliore oggi. Alla fine, spettava a me fare un lavoro migliore ieri (in qualifica). Abbiamo gestito la gara in modo perfetto perché Carlos ha vinto. Dopo tutto il duro lavoro, questo è un punto davvero positivo per quest'anno. È una grande ricompensa per il duro lavoro della squadra, di Carlos e mio".

GP di Singapore, Circuito di Marina Bay

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37.418 ore

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 secondi

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.269

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21.177

05 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21.441

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +38.441

07 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41.479

08 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54.534

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05.918 min.

10° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12.116

11° Alex Albon (T), Williams, +1:13.417

12° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:23.649

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26.201

14° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26.889

15° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27.603

Fuori

George Russell (GB), Mercedes, incidente

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, ritiro

Esteban Ocon (F), Alpine, cambio

Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, incidente





Classifica del Campionato del mondo (dopo 15 dei 22 Gran Premi, compresi 3 dei 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 374 punti

02 Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05 Sainz 142

06. Leclerc 123

07 Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10° Gasly 45

11° Piastri 42

12° Ocon 36

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 597 punti

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5