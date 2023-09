Mick Schumacher : chez Alpine en 2024 et remplaçant de Mercedes ?

L'avenir sportif de Mick Schumacher n'est toujours pas clarifié. En revanche, on apprend à quoi ressemblerait le plan B. Mais la porte de la Formule 1 ne serait pas complètement fermée pour autant.

Quel est l'avenir de Mick Schumacher ? Le pilote de 24 ans doit sérieusement envisager un plan B, car en Formule 1, les portes se ferment les unes après les autres. La dernière en date étant Alfa Romeo, il ne reste plus que Williams. Mais il n'est pas certain que l'écurie traditionnelle se sépare de la recrue Logan Sargeant.

Il a été dit lors du GP de Singapour que Schumacher pourrait participer au championnat du monde des voitures de sport en 2024. Il aurait reçu une offre d'Alpine. Cela signifierait que Schumacher pourrait également participer à la légendaire course des 24 heures du Mans.

Le camp Schumacher ne s'exprime actuellement pas sur ces spéculations. Mick a récemment confirmé qu'il travaillait sur ce plan B, mais il n'a pas donné de détails. Son oncle Ralf Schumacher ne tarit pas d'éloges sur le WEC.

"On est en course dans le monde entier, en tant que pilote d'usine, avec toutes les grandes marques qui existent. Les voitures sont très rapides et ne doivent pas être sous-estimées", a déclaré le spécialiste de Sky.

"Rester pilote d'essai d'un côté et pouvoir courir de l'autre, c'est ce qui est décisif, car il ne faut pas laisser cela trop longtemps. Quelle que soit la course, quel que soit le circuit, quelle que soit la manœuvre de dépassement, c'est toujours mieux que rien ! Et surtout, dans une voiture de cette qualité, c'est de toute façon un super entraînement", poursuit Ralf Schumacher.

La bonne nouvelle : Mick ne disparaîtrait pas forcément complètement de la Formule 1, comme le confirme le chef d'équipe Toto Wolff. "Ce serait bien sûr incroyablement dommage que la Formule 1 perde Mick. Une chose est claire : nous ne le perdons pas ! Si son engagement chez un autre constructeur lui permet d'être pilote de réserve chez nous, nous le garderons bien sûr", a déclaré Wolff.

