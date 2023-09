Mick Schumacher: 2024 all'Alpine e sostituzione della Mercedes?

Il futuro sportivo di Mick Schumacher non è ancora chiaro. Tuttavia, sono trapelate notizie su come dovrebbe essere il piano B. La porta della Formula 1 non sarebbe completamente chiusa.

Cosa succederà a Mick Schumacher? Il 24enne deve ora prendere seriamente in considerazione un piano B, perché in Formula 1 si sta chiudendo una porta dopo l'altra. La più recente è stata quella dell'Alfa Romeo, il che significa che è rimasto praticamente un solo posto vacante alla Williams. Ma se la tradizionale scuderia si separerà dal debuttante Logan Sargeant sembra discutibile.

In occasione del GP di Singapore sono circolate voci secondo cui Schumacher potrebbe partecipare al Campionato mondiale di auto sportive nel 2024. Secondo queste voci, avrebbe ricevuto un'offerta da Alpine. Ciò significherebbe che Schumacher potrebbe partecipare anche alla leggendaria 24 Ore di Le Mans.

Al momento il team di Schumacher non commenta le speculazioni. Mick ha recentemente confermato di essere al lavoro sul suddetto piano B, ma non ha fornito alcun dettaglio. Suo zio Ralf Schumacher ha parole di elogio per il WEC

"Sei in giro per il mondo, come pilota ufficiale, con tutti i grandi marchi presenti. Le auto sono molto veloci e non vanno sottovalutate", ha detto l'opinionista di Sky.

"Rimanere un collaudatore da un lato ed essere in grado di correre dall'altro, è la cosa cruciale perché non si dovrebbe lasciare troppo a lungo. Non importa quale gara, non importa quale circuito, non importa quale manovra di sorpasso: è sempre meglio di niente! E soprattutto: con un'auto di così alta classe, è comunque un super allenamento", ha continuato Ralf Schumacher.

La buona notizia è che Mick non necessariamente sparirà completamente dalla Formula 1, come conferma il boss del team Toto Wolff. "Naturalmente sarebbe un peccato enorme se la Formula 1 perdesse Mick. Una cosa è chiara: non lo perderemo! Se il suo impegno con un altro costruttore gli permetterà di essere un pilota di riserva con noi, allora ovviamente lo terremo", ha detto Wolff.

