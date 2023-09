Ferrari : la victoire de Sainz panse les blessures de toute une année

Pour la première fois de la saison, le vainqueur de la course n'est pas dans une monoplace de Red Bull Racing. Les médias l'ont largement célébré, notamment en Italie, et les éloges à l'égard de Carlos Sainz ont été nombreux.

Souffle de soulagement en Italie : Ferrari fête enfin une nouvelle victoire en Formule 1. Après de nombreux revers sportifs, Carlos Sainz est célébré avec effusion dans la patrie de la Scuderia.

"Sainz célèbre un chef-d'œuvre et se révèle être un stratège de génie. Il est intelligent comme Niki Lauda et rusé comme Alain Prost. Jusqu'à hier, Sainz était un pilote solide et fiable, depuis Singapour, c'est un champion", écrivait par exemple la "Gazzetta dello Sport".

ITALIE

Gazzetta dello Sport : Ferrari, enfin ! Sainz célèbre un chef-d'œuvre et se révèle être un stratège de génie. Il est intelligent comme Niki Lauda et rusé comme Alain Prost. Jusqu'à hier, Sainz était un pilote solide et fiable, depuis Singapour, il est devenu un champion.

Corriere dello Sport : Sainz est l'atout de la Scuderia, qui est soudain redevenue compétitive.

Tuttosport : Matador et renard rusé : Sainz se révèle être un génie de la tactique.

La Repubblica : Carlos Magno : Sainz redonne le succès à Ferrari. La beauté de cette victoire panse les plaies de toute une année. A Singapour, ce n'est pas seulement Ferrari qui fait la fête, mais toute la Formule 1, qui en a assez de la domination de Verstappen.

ESPAGNE

AS : Carlos Sainz gagne comme un patron, il se défend avec une performance qui restera dans les livres d'histoire. L'Espagnol fait renaître Ferrari de ses cendres. A la fin de la course, il y a pour lui vingt minutes de tourment, de pression, avec la tête froide, il montre tous ses talents.

Marca : Ferrari célèbre la magnifique performance du nouveau Carlos Sainz. L'Espagnol fait preuve d'une classe de maître, pas d'erreur, pas de doute.

PAYS-BAS

AD.nl : L'absence de Max Verstappen en tête provoque une bataille intense et pleine d'émotions. Pas de onzième victoire consécutive, mais après un week-end difficile à Singapour, il n'y a pas de place pour le doute chez le champion du monde. Son absence a donné lieu à une course étrangement spectaculaire à l'avant.

De Volkskrant : Sur la 'glace' de Singapour, Max Verstappen n'est pas le vainqueur, mais le numéro cinq qui travaille dur.

ANGLETERRE

Daily Mirror : Un Grand Prix passionnant et palpitant à Singapour se termine par une bagarre pour la victoire.

The Guardian : La Formule 1 réfléchit parfois au spectacle qu'elle serait sans la domination de Red Bull, et Singapour a permis d'entrevoir cet avenir très attendu. Un spectacle qui a dépassé même les plus grands souhaits du sport. De sédentaire à sensationnel.

Le Daily Mail : Les chances de victoire en course pour tous ceux qui ne sont pas dans la Red Bull sont aussi rares que la Blue Moon, Carlos Sainz les a saisies avec une performance des plus intelligentes. La mystérieuse perte de forme de Red Bull, aussi brève soit-elle, a montré à quel point cette saison aurait pu être vivante sans son écrasante perfection.