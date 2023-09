Ferrari: la vittoria di Sainz guarisce le ferite di un anno intero

Per la prima volta in questa stagione, il vincitore della gara non è a bordo di una vettura Red Bull Racing. I media hanno festeggiato ampiamente questo risultato, soprattutto in Italia, dove il tifo è stato grande e le lodi per Carlos Sainz altissime.

Sospiro di sollievo in Italia: la Ferrari festeggia finalmente un'altra vittoria in Formula 1. Dopo molti insuccessi sportivi, Carlos Sainz viene festeggiato con esuberanza nella patria della Scuderia.

"Sainz celebra un capolavoro e dimostra di essere un brillante stratega. È intelligente come Niki Lauda e furbo come Alain Prost. Fino a ieri Sainz era un pilota solido e affidabile, da Singapore è un campione", scrive ad esempio la "Gazzetta dello Sport".

Gazzetta dello Sport: Ferrari, finalmente! Sainz festeggia un capolavoro e dimostra di essere un brillante stratega. È intelligente come Niki Lauda e furbo come Alain Prost. Fino a ieri Sainz era un pilota solido e affidabile, da Singapore è un campione.

Corriere dello Sport: Sainz è l'asso nella manica della Scuderia, che è tornata improvvisamente competitiva.

Tuttosport: Matador e volpe sorniona: Sainz si rivela un genio della tattica.

La Repubblica: Carlos Magno: Sainz riporta il successo in Ferrari. La bellezza di questa vittoria rimargina le ferite di un intero anno. A Singapore non è solo la Ferrari a festeggiare, ma tutta la Formula 1, stufa del dominio di Verstappen.

SPAGNA

AS: Carlos Sainz vince da padrone, difendendosi con una prestazione da libri di storia. Lo spagnolo fa risorgere la Ferrari. A fine gara ha venti minuti di agonia, pieni di pressione, con il sangue freddo mostra tutto il suo talento.

Marca: La Ferrari celebra la grande prestazione del nuovo Carlos Sainz. Lo spagnolo mostra una classe magistrale, nessun errore, nessun dubbio.

PAESI BASSI

AD.nl: L'assenza di Max Verstappen al vertice provoca una battaglia intensa e ricca di emozioni. Non c'è stata l'undicesima vittoria di fila, ma dopo un weekend difficile a Singapore non c'è spazio per i dubbi con il campione del mondo. La sua assenza ha creato una gara stranamente spettacolare in testa.

De Volkskrant: Sul "ghiaccio" di Singapore, Max Verstappen per una volta non è il vincitore, ma il laborioso numero cinque.

INGHILTERRA

Daily Mirror: Un Gran Premio emozionante e avvincente a Singapore finisce in una rissa per la vittoria.

The Guardian: La Formula Uno a volte riflette su quale spettacolo sarebbe senza il dominio della Red Bull, e Singapore ha lasciato intravedere il futuro tanto atteso. Uno spettacolo che ha superato anche le più rosee aspettative di questo sport. Dalla calma al sensazionale.

Daily Mail: Le possibilità di vincere una gara per chi non è in sella alla Red Bull sono rare come la luna blu, e Carlos Sainz le ha colte con una prestazione molto intelligente. La misteriosa perdita di forma della Red Bull, per quanto breve, ha mostrato quanto avrebbe potuto essere vibrante questa stagione senza la sua soffocante perfezione.