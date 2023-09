Vittoria di Sainz e della Ferrari: fine del dominio RBR?

Carlos Sainz è l'uomo del momento in Formula 1. Naturalmente, i tifosi della Ferrari si chiedono: può lo spagnolo migliorare il suo gioco nelle prossime settimane? Può la Ferrari in generale migliorare il suo gioco, o la concorrenza della Red Bull Racing?

Max Verstappen ha recentemente festeggiato dieci vittorie di fila e la Red Bull ha vinto tutte le gare della stagione fino a Singapore. Le strisce vincenti sono state interrotte, e in modo molto evidente, con il quinto (Verstappen) e l'ottavo (Sergio Pérez) posto. Una svolta? O solo un'istantanea, un caso anomalo?

"Non sarei sorpreso se vincessero le ultime gare della stagione", ha detto Sainz dopo la sua vittoria.

"Penso che Singapore ci abbia dato la possibilità di farlo e noi l'abbiamo sfruttata bene, ma credo che la Red Bull sarà ancora al top nel resto della stagione e sarà molto, molto, molto, molto difficile da battere", ha continuato Sainz.

E poi lo spagnolo ha immaginato come potrebbe essere se tutti i team si affrontassero in un testa a testa. "Penso che sarebbe fantastico per la Formula Uno se Ferrari, McLaren, Mercedes e Aston Martin fossero due o tre decimi più veloci in ogni gara per sfidarli in termini di ritmo di gara", ha detto. "Penso che le gare di quest'anno sarebbero incredibili con otto piloti in lotta per la vittoria, come abbiamo visto oggi quando quattro o cinque piloti erano in lotta per la vittoria".

Sainz ha detto che questo dimostra il potenziale che la Formula 1 ha di mettere in scena uno spettacolo incredibile: "Ma è vero che se la Red Bull ha azzeccato la macchina quest'anno e fa un lavoro così grande, allora merita di vincere tutto quello che vince".

GP di Singapore, Circuito di Marina Bay

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37.418 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 sec.

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.269

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21.177

05 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21.441

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +38.441

07 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41.479

08 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54.534

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05.918 min.

10° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12.116

11° Alex Albon (T), Williams, +1:13.417

12° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:23.649

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26.201

14° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26.889

15° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27.603

Fuori

George Russell (GB), Mercedes, incidente

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, ritiro

Esteban Ocon (F), Alpine, cambio

Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, incidente





Classifica del Campionato del mondo (dopo 15 dei 22 Gran Premi, compresi 3 dei 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 374 punti

02 Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05 Sainz 142

06. Leclerc 123

07 Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10° Gasly 45

11° Piastri 42

12° Ocon 36

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 597 punti

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5