Vitória de Sainz e da Ferrari: fim do domínio da RBR?

Carlos Sainz é o homem do momento na Fórmula 1. Naturalmente, os fãs da Ferrari perguntam-se: poderá o espanhol melhorar o seu desempenho nas próximas semanas? A Ferrari em geral pode melhorar o seu jogo, ou a concorrência da Red Bull Racing?

Max Verstappen tinha recentemente celebrado dez vitórias consecutivas e a Red Bull tinha ganho todas as corridas desta época até Singapura. A série de vitórias foi quebrada, e muito claramente, com o quinto (Verstappen) e o oitavo (Sergio Pérez) lugares. Um ponto de viragem? Ou apenas um momento, uma exceção?

"Não me surpreenderia se eles ganhassem as últimas corridas da temporada", disse Sainz após sua vitória.

"Penso que Singapura nos deu a oportunidade e aproveitámo-la bem, mas acho que a Red Bull vai continuar no topo durante o resto da época e vai ser muito, muito, muito, muito difícil de bater", continuou Sainz.

E depois o espanhol imaginou como seria se todas as equipas se enfrentassem. "Acho que seria ótimo para a Fórmula 1 se a Ferrari, a McLaren, a Mercedes e a Aston Martin fossem dois ou três décimos mais rápidas em todas as corridas para as desafiar em termos de ritmo de corrida", disse ele. "Acho que as corridas deste ano seriam incríveis com oito pilotos lutando pela vitória, como vimos hoje, quando quatro ou cinco pilotos estavam lutando pela vitória."

Sainz disse que isso mostrava o potencial que a Fórmula 1 tinha para dar um show incrível. "Mas é verdade que se a Red Bull acertou tanto no carro este ano e faz um trabalho tão bom, então eles merecem ganhar tudo o que ganham."

GP de Singapura, Circuito de Rua Marina Bay

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37.418 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 seg

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,269

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,177

05 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +38,441

07 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,479

08 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,534

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05.918 min

10º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12.116

11º Alex Albon (T), Williams, +1:13.417

12º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:23.649

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26.201

14º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:26.889

15º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27.603

Fora

George Russell (GB), Mercedes, despiste

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, desistência

Esteban Ocon (F), Alpine, caixa de velocidades

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, despiste





Classificação do Campeonato do Mundo (após 15 dos 22 Grandes Prémios, incluindo 3 dos 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 374 pontos

02 Pérez 223

02 Hamilton 180

04 Alonso 170

05 Sainz 142

06 Leclerc 123

07 Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10º Gasly 45

11º Piastri 42

12º Ocon 36

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 597 pontos

02 Mercedes 289

03. Ferrari 265

04º Aston Martin 217

05 McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5