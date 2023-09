Norris et Piastri : de bonnes notes dans l'auto-témoignage

Ils font partie des plus talentueux des "jeunes sauvages" : le duo McLaren Lando Norris (23 ans), qui a disputé 96 courses en Formule 1 depuis 2019, et Oscar Piastri (22 ans), l'un des débutants de cette année.

Tous deux veulent atteindre le sommet, le plus rapidement possible. L'Anglais Norris a déjà décroché neuf podiums dans sa jeune carrière, dont deux deuxièmes places en Grande-Bretagne et en Hongrie, à chaque fois derrière son bon ami Max Verstappen. Et maintenant à Singapour, derrière Carlos Sainz.

L'Australien Piastri a marqué six fois lors de ses 15 premières courses. Les conflits sont donc presque programmés, comme l'accrochage à Monza suivi d'un rapport chez le chef d'équipe Andrea Stella. "Une conversation tout à fait normale", disent-ils tous deux en guise d'apaisement. Et cela ne devrait plus se reproduire.

Norris se présente comme un team player lorsqu'il fait l'éloge des collaborateurs anonymes du MTC (McLaren Technology Center) : "Leur engagement depuis des mois, des années, est remarquable. Ils travaillent même en équipe de nuit pour nos mises à jour. Nous avons été patients et cela a porté ses fruits depuis l'Autriche. Ce sont souvent de petites choses qui font la différence. Je m'attends déjà à d'autres podiums".

C'est également l'avis de son chef suprême, le président de McLaren Racing Zak Brown : "Les pilotes montrent maintenant leur potentiel. Ils ont déjà fait un très bon travail auparavant, mais ils peuvent maintenant être encore plus convaincants dans la voiture améliorée. Les premiers tours de piste à Silverstone ont été un moment fort, mon pouls a encore grimpé rapidement. Dommage qu'Oscar (Piastri) n'ait pas pu monter sur le podium".

Norris s'est d'abord battu contre Max Verstappen pour la première place et l'Australien contre Hamilton, septuple champion du monde, pour la troisième.

Le circuit de Marina Bay est considéré comme l'un des circuits les plus exigeants, aussi difficile physiquement (chaleur, humidité) que mentalement (concentration). Les murs ou les glissières de sécurité sont partout proches. Norris a décroché une solide deuxième place, Piastri s'est classé septième.

Quelles notes se donneraient-ils pour la saison jusqu'à présent, a-t-on demandé aux deux pilotes. "Un huit sur dix... non, 8,5", répondit Norris en souriant. Et Piastri, très sûr de lui : "Certainement huit. Cette année, ma courbe d'apprentissage s'est déroulée assez exactement comme je l'avais prévu".

Question finale à Norris sur les rumeurs latentes selon lesquelles il serait dans le collimateur de Red Bull pour succéder à Pérez en 2025. Le Britannique, lié à McLaren jusqu'à la fin 2025, confirme : "Helmut (Marko) m'a contacté. Mais c'était déjà avant cette saison".

Marko aurait été déçu par la durée du contrat de Norris.

GP de Singapour, circuit de Marina Bay Street

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37,418 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 sec.

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,269

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,177

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +38,441

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,479

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,534

09. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05,918 min

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12,116

11. Alex Albon (T), Williams, +1:13,417

12e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:23,649

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26,201

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26,889

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,603

Out

George Russell (GB), Mercedes, Crash

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, abandon

Esteban Ocon (F), Alpine, boîte de vitesses

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, crash





Classement au championnat du monde (après 15 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 374 points

02. Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05. Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10. Gasly 45

11. Piastri 42

12. Ocon 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 597 points

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5