Norris e Piastri: buoni voti nell'autocertificazione

Sono tra i più talentuosi dei "Giovani Selvaggi": il duo della McLaren Lando Norris (23), che ha disputato 96 gare in Formula 1 dal 2019, e Oscar Piastri (22), uno dei debuttanti di quest'anno.

Entrambi vogliono arrivare al top, il più rapidamente possibile. L'inglese Norris ha già ottenuto nove podi nella sua giovane carriera, compresi due secondi posti in Gran Bretagna e in Ungheria, entrambi dietro al suo buon amico Max Verstappen. E ora a Singapore, dietro a Carlos Sainz.

L'australiano Piastri è andato a segno sei volte nelle sue prime 15 gare. I conflitti sono quasi all'ordine del giorno, come la collisione a Monza con la conseguente segnalazione al boss del team Andrea Stella. "È stata solo una normale conversazione", dicono entrambi con tono pacato. E non dovrebbe accadere di nuovo.

Norris finge di essere un giocatore di squadra quando elogia gli innominati dipendenti dell'MTC (McLaren Technology Centre): "Il loro impegno per mesi, anni è notevole. Fanno anche turni di notte per i nostri aggiornamenti. Siamo stati pazienti e questo ci ha ripagato dall'Austria. Spesso sono le piccole cose a fare la differenza. Conto già su altri podi".

Il suo capo, il presidente della McLaren Racing Zak Brown, è d'accordo: "I piloti stanno dimostrando il loro potenziale. Hanno fatto un ottimo lavoro prima, ma ora possono fare ancora meglio con la vettura migliorata. I primi giri a Silverstone sono stati un'esperienza straordinaria, il mio battito è tornato a salire rapidamente. È un peccato che Oscar (Piastri) non sia salito sul podio".

Norris era inizialmente in lotta con Max Verstappen per la testa della corsa e l'australiano contro il sette volte campione del mondo Hamilton per il terzo posto.

Il Marina Bay Circuit è considerato uno dei circuiti più impegnativi, tanto dal punto di vista fisico (caldo, umidità) quanto da quello mentale (concentrazione). I muri o i guardrail sono vicini ovunque. Norris ha concluso con un ottimo secondo posto, Piastri con il settimo.

È stato chiesto ai due quali voti si darebbero per la stagione finora disputata. "Un otto su dieci... no, 8,5", ha detto Norris con un sorriso. E Piastri, abbastanza fiducioso: "Otto di sicuro. La mia curva di apprendimento quest'anno è stata più o meno come pensavo".

L'ultima domanda a Norris riguarda le voci latenti che lo vedono nel mirino della Red Bull come successore di Pérez nel 2025. Il britannico, che è legato alla McLaren fino alla fine del 2025, conferma: "Helmut (Marko) mi ha avvicinato. Ma era prima di questa stagione".

Si dice che Marko sia rimasto deluso dalla durata del contratto di Norris.

GP di Singapore, Circuito cittadino di Marina Bay

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37.418 ore

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 secondi

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.269

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21.177

05 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +38.441

07 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41.479

08 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54.534

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05.918 min.

10° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12.116

11° Alex Albon (T), Williams, +1:13.417

12° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:23.649

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26.201

14° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26.889

15° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27.603

Fuori

George Russell (GB), Mercedes, incidente

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, ritiro

Esteban Ocon (F), Alpine, cambio

Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, incidente





Classifica del Campionato del mondo (dopo 15 dei 22 Gran Premi, compresi 3 dei 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 374 punti

02 Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05 Sainz 142

06. Leclerc 123

07 Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10° Gasly 45

11° Piastri 42

12° Ocon 36

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 597 punti

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5