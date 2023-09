Norris e Piastri: boas notas no auto-testemunho

Ambos querem chegar ao topo, o mais rapidamente possível. O inglês Norris já marcou nove pódios na sua jovem carreira, incluindo dois segundos lugares na Grã-Bretanha e na Hungria, ambos atrás do seu bom amigo Max Verstappen. E agora em Singapura, atrás de Carlos Sainz.

O australiano Piastri pontuou seis vezes nas suas primeiras 15 corridas. Os conflitos estão quase na ordem do dia, como a colisão em Monza e o subsequente relatório ao chefe de equipa Andrea Stella. "Foi apenas uma conversa normal", dizem ambos apaziguadoramente. E não deve voltar a acontecer.

Norris finge ser um jogador de equipa quando elogia os funcionários anónimos do MTC (McLaren Technology Centre): "O seu empenho durante meses, anos, é notável. Também fazem turnos noturnos para as nossas actualizações. Temos sido pacientes e isso tem valido a pena desde a Áustria. Muitas vezes são as pequenas coisas que fazem a diferença. Já estou a contar com mais pódios".

O seu chefe de topo, o Presidente da McLaren Racing, Zak Brown, concorda: "Os pilotos estão agora a mostrar o seu potencial. Fizeram um trabalho muito bom antes, mas agora podem fazer ainda melhor com o carro melhorado. As primeiras voltas em Silverstone foram um ponto alto, a minha pulsação voltou a subir rapidamente. É uma pena que o Oscar (Piastri) não tenha subido ao pódio."

Norris estava inicialmente a lutar com Max Verstappen pela liderança e o australiano contra o sete vezes campeão mundial Hamilton pelo terceiro lugar.

O Circuito de Marina Bay é considerado uma das pistas mais exigentes e tem tanto de físico (calor, humidade) como de mental (concentração). Os muros ou guardrails estão próximos em todo o lado. Norris terminou num forte segundo lugar e Piastri em sétimo.

Que nota dariam a si próprios para a época até agora, perguntaram-lhes. "Um oito em dez... não, 8,5", disse Norris com um sorriso. E Piastri, muito confiante: "Oito, de certeza. A minha curva de aprendizagem este ano tem sido muito parecida com o que eu pensava".

A última pergunta a Norris sobre os rumores latentes de que ele é o foco da Red Bull como sucessor de Pérez em 2025. O britânico, que está vinculado à McLaren até o final de 2025, confirma: "Helmut (Marko) me abordou. Mas isso foi antes desta época".

Marko terá ficado desiludido com a duração do contrato de Norris.

GP de Singapura, Circuito de Rua de Marina Bay

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37.418 hrs

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 s

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,269

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,177

05 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +38,441

07 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,479

08 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,534

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05.918 min

10º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12.116

11º Alex Albon (T), Williams, +1:13.417

12º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:23.649

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26.201

14º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:26.889

15º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27.603

Fora

George Russell (GB), Mercedes, despiste

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, desistência

Esteban Ocon (F), Alpine, caixa de velocidades

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, despiste





Classificação do Campeonato do Mundo (após 15 dos 22 Grandes Prémios, incluindo 3 dos 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 374 pontos

02 Pérez 223

02 Hamilton 180

04 Alonso 170

05 Sainz 142

06 Leclerc 123

07 Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10º Gasly 45

11º Piastri 42

12º Ocon 36

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 597 pontos

02 Mercedes 289

03. Ferrari 265

04º Aston Martin 217

05 McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5